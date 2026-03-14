Новости
JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все»
DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...»
Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа...
BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео
ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA
FENDER защитили свой дизайн



Корпорация Fender Musical Instruments (FMIC) одержала значительную юридическую победу после решения регионального суда Дюссельдорфа. Суд установил широкую правовую защиту культового дизайна корпуса гитары Stratocaster в соответствии с немецким и европейским законодательством об авторском праве. Решение распространяется на любые гитары с формой корпуса Stratocaster, которые производятся, продаются или распространяются в Германии и других странах Европейского союза — независимо от места их производства. Это укрепляет возможности Fender защищать свои разработки в международной торговле.

«Это решение подтверждает, что Stratocaster® является оригинальным произведением искусства, и становится важным шагом в защите целостности дизайна и интеллектуальной собственности Fender», — заявил Араш Дарруди, главный юрисконсульт и административный директор Fender Musical Instruments Corporation. «Оно подтверждает нашу приверженность оригинальности, поддерживает честную конкуренцию и помогает игрокам быть уверенными, что за культовыми формами гитар Fender стоят мастерство, качество и наследие».

Дело касалось электрогитар, которые китайская компания Yiwu Philharmonic Musical Instruments Co. предлагала на глобальной онлайн-платформе AliExpress, включая поставки в Германию. Суд установил, что эти инструменты незаконно воспроизводили культовый дизайн корпуса Fender Stratocaster, который по немецкому и европейскому праву считается произведением прикладного искусства и защищается авторским правом.

Суд Дюссельдорфа, один из самых влиятельных судов по интеллектуальной собственности в Германии и Европе, подтвердил, что дизайн корпуса Stratocaster является объектом авторского права как произведение прикладного искусства. Он отражает оригинальное творческое выражение, а не только функциональную форму. Решение соответствует растущей судебной практике ЕС и Германии, признающей, что культовые промышленные дизайны могут получать полную защиту авторского права наряду с традиционной защитой дизайна. Суд также отметил, что предложение контрафактной продукции для продажи в Германии или других странах ЕС уже является достаточным основанием для установления ответственности — независимо от местонахождения производителя или продавца.

В результате решения компании Yiwu Philharmonic Musical Instruments Co. запрещено производить, предлагать или распространять гитары с формой корпуса Stratocaster в Германии и странах ЕС. За будущие нарушения могут быть назначены штрафы до 250 000 евро за каждый случай или тюремное заключение сроком до шести месяцев, если штраф невозможно взыскать в пределах установленных законом ограничений.

Fender подчеркнула, что это решение не ограничивает инновации и здоровую конкуренцию в гитарной индустрии. Оно направлено на пресечение явных нарушений прав и одновременно поддерживает оригинальность, новые разработки и творческий прогресс.

Для музыкантов постановление помогает сохранять подлинность и стандарты качества, связанные с инструментами Fender. Оно снижает вероятность путаницы между оригинальными изделиями и имитациями и поддерживает долгосрочную ценность и коллекционную привлекательность оригинальных гитар Fender.

Решение также усиливает защиту дизайна, который более семи десятилетий играет важную роль в музыкальной культуре. С момента появления Stratocaster в 1954 году инструменты Fender стали частью бесчисленных культурных событий. На них играли поколения музыкантов разных жанров, и они во многом сформировали звучание современной музыки.

«Stratocaster — один из самых узнаваемых музыкальных инструментов в истории», — заявил Эдвард «Бад» Коул, главный исполнительный директор Fender Musical Instruments Corporation. «Защита культовых дизайнов Fender необходима для сохранения наследия музыкантов и мастеров, которые их создавали. Это решение подчеркивает ценность оригинальности и помогает сохранить аутентичность, которую игроки связывают с Fender, для будущих поколений»




14 мар 2026
gravitgroove
Придется делать лучше по качеству, делать свой уникальный крутой дизайн, менять название на более крутое с клевым логотипом. Только так получится оторвать часть рынка в честной конкуренции. Учитывая то, какое Fender говно, сделать было бы это легко, если бы не суперстраты Ibanez и Jackson.
14 мар 2026
T
ThrashCrow
gravitgroove, fender говно? Эрик Клэптон, Джими Хендрикс, Джордж Харрисон, Рон Вуд, Джон Леннон, Питер Тернер, Дэвид Гилмор и Марк Нопфлер- им всем повезло, потому что они не знали, что играли на плохих гитарах
14 мар 2026
gravitgroove
ThrashCrow, в сравнении с суперстратами стратокастер просто устарел по инженерным конструкторским характеристикам, если мы говорим про серийное производство, а не кастом. Уже в середине 70-х серийный Fender в штатах нельзя было купить так, что бы не пришлось допиливать. Это сейчас такое стало нормой, а тогда люди просто плюнули и пошли скупать Ibanez и Chavel (последних Fender в итоге выкупили). Ну и по меркам 80-х традиционный стратокастер от Fender не мог нормально держать строй, когда на нем играли шред и трэш.
14 мар 2026
Вашингтон Ирвинг
gravitgroove, через мои руки прошел с десяток гитар, и остановился как раз на страте от Fender, самый мой любимый инструмент
14 мар 2026
resurgamresponses
gravitgroove, речь только о дизайне
14 мар 2026
С
Санчез
Многа буквы...
14 мар 2026
resurgamresponses
в правовом ключе,
а как взыскать штраф? нужно в китае в суд подавать, вот тогда будет результат.
14 мар 2026
resurgamresponses
Former MOTÖRHEAD guitarist Phil Campbell has died at the age of 64. His passing was announced in a social media post on the social media of his band PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS, in which he was joined by his sons Todd, Dane and Tyla.
