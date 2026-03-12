Профессиональное видео с выступления AFTER FOREVER
Профессиональное видео с выступления AFTER FOREVER, которое состоялось пятого октября в 013 Poppodium in Tilburg, Netherlands, доступно для просмотра ниже.
«Оба наших концерта в Тилбурге 4 и 5 октября 2025 года стали для нас поистине особенными. Для тех, кто был там и хотел бы вновь пережить эти моменты, а также для всех, кто хотел бы присоединиться к нам, мы рады поделиться нашим первым живым видео с этих незабываемых концертов.
Клип "Monolith Of Doubt" был снят во время нашего второго концерта в 013 Poppodium.
Наслаждайтесь и благодарим вас за то, что вы были частью этого путешествия вместе с нами.
Все аудио в этом видео взято из реальной записи концерта. Никаких дополнительных студийных записей или наложений использовано не было»
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).