Новости
After Forever

11 мар 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления AFTER FOREVER

9 фев 2026 : 		 AFTER FOREVER продолжат выступать

10 окт 2025 : 		 Видео с выступлений AFTER FOREVER

8 апр 2025 : 		 MARK JANSEN готов к новым концертам AFTER FOREVER

25 окт 2024 : 		 AFTER FOREVER соберутся для концерта

31 май 2022 : 		 Фрагмент переиздания AFTER FOREVER

28 апр 2022 : 		 Переиздание AFTER FOREVER выйдет весной

14 мар 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет песню AFTER FOREVER

1 фев 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет песню AFTER FOREVER

20 ноя 2021 : 		 FLOOR JANSEN о возможности возвращения AFTER FOREVER

25 апр 2016 : 		 Вокалистка NIGHTWISH критикует переиздание AFTER FOREVER

17 янв 2012 : 		 Бывший гитарист AFTER FOREVER основал 'The Rock Station'

3 сен 2009 : 		 Floor Jansen выступила вместе с RED LIMO STRING QUARTET

11 авг 2009 : 		 Floor Jansen о планах на будущее

15 фев 2009 : 		 Лидер EPICA о распаде AFTER FOREVER

5 фев 2009 : 		 AFTER FOREVER распались

8 сен 2008 : 		 AFTER FOREVER выступят на Games In Concert в ноябре

29 апр 2008 : 		 Transmission Records переиздаст весь бэк-каталог AFTER FOREVER

21 дек 2007 : 		 AFTER FOREVER: видео "Equally Destructive" в сети

13 дек 2007 : 		 Гитарист AFTER FOREVER сообщает о своём здоровье

4 окт 2007 : 		 AFTER FOREVER исполнили "For Whom The Bell Tolls"

9 сен 2007 : 		 AFTER FOREVER: о деталях сингла

20 июл 2007 : 		 AFTER FOREVER открыли видео-дневник

21 фев 2007 : 		 AFTER FOREVER снимут видео на песню "Energize Me"

11 фев 2007 : 		 Опубликована обложка нового альбома AFTER FOREVER

20 янв 2007 : 		 Дата выхода нового альбома AFTER FOREVER перенесена
|||| 11 мар 2026

Профессиональное видео с выступления AFTER FOREVER



Профессиональное видео с выступления AFTER FOREVER, которое состоялось пятого октября в 013 Poppodium in Tilburg, Netherlands, доступно для просмотра ниже.

«Оба наших концерта в Тилбурге 4 и 5 октября 2025 года стали для нас поистине особенными. Для тех, кто был там и хотел бы вновь пережить эти моменты, а также для всех, кто хотел бы присоединиться к нам, мы рады поделиться нашим первым живым видео с этих незабываемых концертов.

Клип "Monolith Of Doubt" был снят во время нашего второго концерта в 013 Poppodium.

Наслаждайтесь и благодарим вас за то, что вы были частью этого путешествия вместе с нами.

Все аудио в этом видео взято из реальной записи концерта. Никаких дополнительных студийных записей или наложений использовано не было»






12 мар 2026
Altair21
Не, без Флор не то. Хотя она сейчас сольным проектом занимается, вон с Аннеке чё-то концертировать будут. Видать Найтвиш окончательно сдох с таким-то материалом. Немудрено, им бы свою шарашку ещё после 2015 прикрыть и не позориться
