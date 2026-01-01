сегодня



JOE SATRIANI о предложении ALEX VAN HALEN



JOE SATRIANI в недавнем интервью вновь коснулся темы несостоявшегося трибьют-проекта VAN HALEN с участием Alex Van Halen и David Lee Roth:



«Всё началось, когда Dave и Alex позвонили и сказали, что хотят создать группу, и настаивали, что я — тот, кто нужен для этого. А я всё повторял: "Я не тот, кто вам нужен. Позвоните Nuno [Bettencourt]. Он действительно сможет это сделать". А ведь по всему миру тысячи детей посвятили свою жизнь тому, чтобы звучать точно так же, как Эд. И я сказал: "Я всегда старался не звучать как Эд". Я его большой поклонник, но я старался уважать его наследие. Но они настаивали. И мы репетировали. Мы были очень близки к тому, чтобы дать наш первый концерт, но всё начало разваливаться, и я не совсем понимаю, что произошло. К тому же я был занят, поэтому просто ждал новостей о том, что происходит, месяц за месяцем».



В конечном итоге он принял участие в туре «The Best Of All Worlds» 2024 года с Sammy Hagar, во время которого Hagar и его коллеги по группе THE CIRCLE — Satriani и бывший басист VAN HALEN Michael Anthony — в основном исполняли песни VAN HALEN. Joe сказал об этом:



«Когда казалось, что ситуация в семье Van Halen и между участниками группы выходит из-под контроля, Sam позвонил и удивил меня, сказав: "Я знаю, что ты переживаешь насчёт этой истории, и это безумие. Как насчёт того, чтобы устроить ретроспективный тур — не в честь Эдди Ван Халена, а чтобы мы могли исполнять песни MONTROSE, Hagar, CHICKENFOOT, мои вещи и композиции его эпохи, и даже некоторые песни эпохи David Lee Roth из VAN HALEN?" Мне понравилась эта идея, потому что я очень хорошо знаю Sam и Michael — они просто суперклассные люди, с которыми всегда весело проводить время и играть — и мне понравилась идея, что мы создадим свой собственный звук как группа. И у нас это получилось с CHICKENFOOT, так что было ощущение, что мы не пытаемся копировать кого-то другого. Но всё же с технической точки зрения я должен был напомнить Sam'y: "Sam, я скажу тебе то же, что сказал Alex'y, а именно — что я на самом деле не играю как Эдди", но он знал это, и мы долго играли вместе. Он сказал: "Дело не в этом. Мы не будем этого делать. Пусть имитаторы этим занимаются. Оставь это для социальных сетей". И я подумал: "Круто. Хорошо". Однако было сложно перейти на новое оборудование, и это требовало не только больших денег, но и значительного изменения направления, чтобы понять, как играть в рамках одного концерта такие старые вещи, как MONTROSE, а затем постепенно переходить... Даже у "Ain't Talkin' 'Bout Love" и "Poundcake" звук гитары совершенно другой. Поэтому мы долго обсуждали это, буквально: "Вся группа вдруг изменит свой звук?" И мы решили: "Нет, мы не должны этого делать. Мы просто должны найти свой звук".



Работая с ребятами из 3rd Power, мы поняли, что Dylana [Scott] — просто потрясающий звукоинженер, и она поняла, что с этим усилителем Dragon она может получить тот звук, к которому я стремился, — к похожему на "Live Without A Net" VAN HALEN — он был очень интересным переходным моментом для Эда, когда он отказался от Marshall и перешёл на Soldano, а также в фазу стереохоруса, но это всё равно звучало так, как будто это подходило для вещей David'a Lee Roth'a, которые звучали совсем по-другому. Можно выйти на сцену и дать концерт с любым звуком, но чтобы войти в нужное состояние ума, в котором ты вдохновляешь себя, нужно слышать правильный звук. Это было постоянным процессом. И мы всё ещё работаем над этим».







+0 -0



просмотров: 79

