*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 43
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 38
*Новая песня SEPULTURA 34
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 31
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 22
*

Corrosion of Conformity

*



11 мар 2026 : 		 Новое видео CORROSION OF CONFORMITY

11 фев 2026 : 		 Новое видео CORROSION OF CONFORMITY

2 дек 2025 : 		 CORROSION OF CONFORMITY выпустят двойной альбом весной

12 ноя 2025 : 		 Скейт от CORROSION OF CONFORMITY

8 окт 2025 : 		 MIKE DEAN может вновь оказаться в CORROSION OF CONFORMITY

25 сен 2025 : 		 PEPPER KEENAN обучает риффам CORROSION OF CONFORMITY и DOWN

22 сен 2025 : 		 Новое видео CORROSION OF CONFORMITY

18 авг 2025 : 		 CORROSION OF CONFORMITY: «Это одна из самых важных наших записей»

14 авг 2025 : 		 CORROSION OF CONFORMITY готовы к сведению

22 июл 2025 : 		 CORROSION OF CONFORMITY записываются в студии Barry GIbb'a

11 мар 2025 : 		 CORROSION OF CONFORMITY в студии

4 мар 2025 : 		 Винил CORROSION OF CONFORMITY выйдет весной

19 янв 2025 : 		 CORROSION OF CONFORMITY завершили подготовку

11 янв 2025 : 		 CORROSION OF CONFORMITY отправились в студию

4 ноя 2024 : 		 Видео с выступления CORROSION OF CONFORMITY

30 окт 2024 : 		 BOBBY LANDGRAF выступит с CORROSION OF CONFORMITY

22 сен 2024 : 		 MIKE DEAN покидает CORROSION OF CONFORMITY

10 июл 2024 : 		 RYAN ADAMS исполнил CORROSION OF CONFORMITY

3 авг 2023 : 		 CORROSION OF CONFORMITY получили золото

10 июл 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления CORROSION OF CONFORMITY

15 май 2023 : 		 В CORROSION OF CONFORMITY вернулся барабанщик

28 апр 2023 : 		 Кавер-версия LYNYRD SKYNYRD от CORROSION OF CONFORMITY

7 фев 2023 : 		 CORROSION OF CONFORMITY работают над новым

27 окт 2022 : 		 CORROSION OF CONFORMITY планируют альбом

14 июн 2020 : 		 Концертное видео CORROSION OF CONFORMITY

16 фев 2020 : 		 Видео с вечера памяти барабанщика CORROSION OF CONFORMITY
| - |

|||| сегодня

Новое видео CORROSION OF CONFORMITY



zoom
"You Or Me", новое видео группы CORROSION OF CONFORMITY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Good God / Baad Man", выходящего третьего апреля на Nuclear Blast:

Album 1

01. Good God? / Final Dawn
02. You Or Me
03. Gimme Some Moore
04. The Handler
05. Bedouin's Hand
06. Run For Your Life

Album 2

07. Baad Man
08. Lose Yourself
09. Mandra Sonos
10. Asleep On The Killing Floor
11. Handcuff County
12. Swallowing The Anchor
13. Brickman
14. Forever Amplified




1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом