*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 43
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 38
*Новая песня SEPULTURA 34
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 31
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 22
*

John Corabi

*



11 мар 2026 : 		 Новое видео JOHN CORABI

19 фев 2026 : 		 JOHN CORABI: «MÖTLEY CRÜE — это было веселое проклятье»

17 фев 2026 : 		 JOHN CORABI открыл тур

8 фев 2026 : 		 JOHN CORABI: «У меня ровно с MÖTLEY CRÜE»

29 янв 2026 : 		 Новое видео JOHN CORABI

27 янв 2026 : 		 Новое видео JOHN CORABI

20 янв 2026 : 		 Почему JOHN CORABI называют Crabby?

12 янв 2026 : 		 Участники TESLA, WHITESNAKE и WINGER выступили с JOHN CORABI

16 дек 2025 : 		 Новое видео JOHN CORABI

29 авг 2025 : 		 JOHN CORABI: «Новый альбом очень эклектичный»

24 июл 2025 : 		 JOHN CORABI нашел лейбл

14 июл 2025 : 		 JOHN CORABI работает над альбомом

18 май 2025 : 		 JOHN CORABI думает об альбоме в духе 70-х

11 апр 2025 : 		 JOHN CORABI думает о сольном альбоме

30 дек 2024 : 		 JOHN CORABI: «На жизнь хватает!»

25 дек 2024 : 		 JOHN CORABI был расстроен, но испытал облегчение, когда его уволили из MÖTLEY CRÜE

18 июн 2024 : 		 JOHN CORABI заявил, что записал 80 процентов гитарных партий для альбома MÖTLEY CRÜE

2 июн 2024 : 		 JOHN CORABI готовит аудиокнигу

16 окт 2023 : 		 JOHN CORABI: «Сейчас мало покупают билетов заранее»

2 сен 2023 : 		 JOHN CORABI о комментариях MICK'a MARS'a насчёт фонограммы на концертах MÖTLEY CRÜE

30 авг 2023 : 		 JOHN CORABI о реюнионе THE SCREAM

3 авг 2023 : 		 JOHN CORABI: «Вопросы о MÖTLEY CRÜE меня не парят»

13 июн 2023 : 		 JOHN CORABI: «Я не общался с Mick'ом»

5 июн 2023 : 		 JOHN CORABI: «Разборкам в MÖTLEY CRÜE не удивлен»

22 фев 2023 : 		 JOHN CORABI — о подкладках

18 дек 2022 : 		 JOHN CORABI — об отношениях с бывшими
Новое видео JOHN CORABI



"That Memory", новое видео JOHN CORABI, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "New Day", выходящего 24 апреля на Frontiers Music Srl:

01. New Day
02. That Memory
03. Faith, Hope And Love
04. When I Was Young
05. One More Shot
06. 1969
07. Laurel
08. Good To Be Back Here Again
09. Love That'll Never Be
10. Così Bella
11. Your Own Worst Enemy
12. Everyday People








просмотров: 156

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
