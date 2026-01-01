сегодня



Новое видео JOHN CORABI



"That Memory", новое видео JOHN CORABI, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "New Day", выходящего 24 апреля на Frontiers Music Srl:



01. New Day

02. That Memory

03. Faith, Hope And Love

04. When I Was Young

05. One More Shot

06. 1969

07. Laurel

08. Good To Be Back Here Again

09. Love That'll Never Be

10. Così Bella

11. Your Own Worst Enemy

12. Everyday People















