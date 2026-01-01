15 мар 2026



Как JOEY CASSATA оказался в TWISTED SISTER



JOEY CASSATA в недавнем интервью рассказал о том, как попал в состав TWISTED SISTER:



«Чтобы немного рассказать предысторию, прежде чем объяснить, как всё это произошло: я всегда был связан с лагерем TWISTED SISTER. Но если копнуть ещё дальше — я вообще давний фанат TWISTED SISTER. Наверное, лет с семи-восьми.



Я помню, как впервые увидел клип "You Can't Stop Rock 'N' Roll" на канале U68 — это был музыкальный канал из Ньюарка, Нью-Джерси, который какое-то время вещал на Нью-Йорк. Это было где-то в 1982 или 1983 году. Тогда у нас ещё даже не было кабельного телевидения. Я увидел этот клип и просто влюбился в группу. А потом, конечно, вышел "Stay Hungry", и уже в следующем году они, по сути, стали одной из самых популярных групп в мире благодаря "We're Not Gonna Take It" и "I Wanna Rock". Так что да — я был огромным фанатом TWISTED SISTER. Я всегда их обожал.



Я даже присылал вам фотографии своей школьной папки из шестого класса — она вся была разрисована логотипами TWISTED SISTER, а на обложке было написано SMF. Так что, да, я был настоящим фанатом TWISTED.



Перемотаем вперёд. Моя бывшая группа ZO2 несколько раз получала возможность выступать вместе с TWISTED. Мы играли на разогреве, когда они давали частные концерты под названием BENT BROTHER — это их своего рода альтер-эго, когда они устраивают небольшие секретные шоу, чтобы разогреться перед туром.



ZO2 довелось выступить с ними в качестве BENT BROTHER в Starland Ballroom в Нью-Джерси. И тогда мы очень сблизились с ребятами. В музыкальном плане я всегда ими восхищался, но и как люди они отличные. Все из Нью-Йорка, так что мы отлично поладили.



Мы постоянно подкалывали друг друга: Mark Mendoza всё время угрожал Paulie — вокалисту ZO2 Paul Zablidowsky — а Dee Snider просто смеялся над нами. В общем, между нами сложилась очень тёплая, дружеская атмосфера. Мы сыграли с TWISTED SISTER несколько концертов и со временем стали хорошо знать их команду.



Позже нам удалось ещё пару раз выступить с ними на разогреве, когда они играли свои рождественские концерты в 2007 и 2008 годах. Так что мы постоянно пересекались с лагерем TWISTED. А потом вышел сериал "Z Rock" — это было моё старое телешоу на канале IFC, посвящённое ZO2. И почти все участники TWISTED SISTER в какой-то момент там появились.



Jay Jay French был первым — он снялся ещё в нашем самом первом пилоте, который в итоге так и не вышел в эфир. Так что со временем TWISTED SISTER и ZO2 стали командами, которые действительно переплелись. Я безумно люблю этих ребят.



И вот в начале января мне позвонил их менеджер Danny Stanton и оставил сообщение. Забавно, что это было буквально через день-два после того, как у нас дома был Peter Criss из KISS. Я знаю, что Danny большой поклонник KISS, и особенно Peter'a, так что, когда я перезвонил, я был уверен, что он просто хочет поговорить о его визите. Но он спросил меня, не интересно ли мне поиграть с ребятами.



Я такой: «С какими ребятами? О чём ты?» Я всё ещё думал, что разговор будет про Peter Criss.



А он отвечает: «С TWISTED».



Я такой: «Подожди секунду… Во-первых, боже мой. Конечно. Я даже польщён, что вы вообще подумали обо мне. Вы серьёзно? Расскажите подробнее».



Оказалось, что Joe Franco, который должен был играть с ними в этом туре, не смог участвовать из-за проблем со здоровьем. Ничего серьёзного, но он просто не смог поехать в тур. И именно Joe предложил Danny: «А как насчёт Joey?»



Joe меня знает, Danny меня тоже знает — вообще все они меня знают. Они знают, как я играю, знают мои навыки. Так что позвонить мне было довольно простым решением. И, конечно, я сразу согласился!»







