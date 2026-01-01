Arts
Новости
*

Butcher Babies

*



11 мар 2026 : 		 BUTCHER BABIES завершили работу над альбомом

4 мар 2026 : 		 Новое видео BUTCHER BABIES

23 дек 2025 : 		 CARLA HARVEY об уходе из BUTCHER BABIES

18 ноя 2025 : 		 BUTCHER BABIES заканчивают работу над альбомом

23 апр 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления BUTCHER BABIES

8 фев 2025 : 		 Умеет ли вокалистка BUTCHER BABIES петь?

16 ноя 2024 : 		 Новое видео BUTCHER BABIES

11 ноя 2024 : 		 Новая песня BUTCHER BABIES

29 июл 2024 : 		 Видео с выступления BUTCHER BABIES

22 июл 2024 : 		 CARLA HARVEY ушла из BUTCHER BABIES

30 окт 2023 : 		 BUTCHER BABIES без Carla Harvey

2 авг 2023 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES: «Я больше по мальчикам»

26 июл 2023 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES: «DOJA CAT куда большая металлистка, чем многие другие»

4 июл 2023 : 		 Почему BUTCHER BABIES выпускают двойной альбом?

12 июн 2023 : 		 Новая песня BUTCHER BABIES

18 май 2023 : 		 Новое видео BUTCHER BABIES

15 май 2023 : 		 Новая песня BUTCHER BABIES

2 апр 2023 : 		 Новый альбом BUTCHER BABIES выйдет летом

24 мар 2023 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES — о сложностях в сочинении материала

13 фев 2023 : 		 Новое видео BUTCHER BABIES

17 янв 2023 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES: «Мы вновь злы!»

26 ноя 2022 : 		 HEIDI SHEPHERD о новом альбоме BUTCHER BABIES

28 окт 2022 : 		 Новое видео BUTCHER BABIES

29 сен 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления BUTCHER BABIES

20 сен 2022 : 		 BUTCHER BABIES завершили работу над «лучшим альбомом в карьере»

15 сен 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления BUTCHER BABIES
BUTCHER BABIES завершили работу над альбомом



zoom
У вокалистки BUTCHER BABIES Heidi Shepherd в недавнем интервью спросили, когда стоит ждать новую пластинку:

«В этом году будет новый альбом, он уже готов и мы работали над ним какое-то время. Когда мы выпустили 'Sincerity', мы думали о том, чтобы сделать лишь ЕР на Judge & Jury. И нам было так весело работать с ними, и нам было о чем поговорить, и я просто выплескивала все свои эмоции на бумагу и вкладывала их в новые песни. Henry [Flury, гитарист BUTCHER BABIES] в студии писал очень быстро, чтобы не отставать. Наконец-то у нас закончились гастроли. Мы были в туре, вне тура, в туре, вне тура, в студии, вне студии. Так что у нас было немного времени дома, и мы начали сочинять как сумасшедшие. В итоге поговорили с нашими приятелями из Judge & Jury и спросили: "Эй, ребята, может, вы готовы выпустить целый альбом?", и они ответили: "Да". Так что мы отложили все остальные релизы и решили записать полноценную пластинку".

На вопрос о том, ждать ли от альбома такого же микса из брутальных и мелодичных треков как и ранее, она ответил:

«Да, все так. У нас уже есть на примете песня, которая выйдет за 'Lost In Your Touch' и там то ваша шея пройдет полноценную проверку (смеется). В этих темах — 'Sincerity' и 'Lost In Your Touch', также достаточно тяжести. Ну да я бы сказала, такие моменты есть в каждой из новых песен».

Лейбл Judge & Jury Records основали продюсер Howard Benson (MY CHEMICAL ROMANCE, SEETHER, SKILLET, OF MICE & MEN) и Neil Sanderson из THREE DAYS GRACE.




Сообщений нет

просмотров: 228

