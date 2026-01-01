сегодня



BUTCHER BABIES завершили работу над альбомом



У вокалистки BUTCHER BABIES Heidi Shepherd в недавнем интервью спросили, когда стоит ждать новую пластинку:



«В этом году будет новый альбом, он уже готов и мы работали над ним какое-то время. Когда мы выпустили 'Sincerity', мы думали о том, чтобы сделать лишь ЕР на Judge & Jury. И нам было так весело работать с ними, и нам было о чем поговорить, и я просто выплескивала все свои эмоции на бумагу и вкладывала их в новые песни. Henry [Flury, гитарист BUTCHER BABIES] в студии писал очень быстро, чтобы не отставать. Наконец-то у нас закончились гастроли. Мы были в туре, вне тура, в туре, вне тура, в студии, вне студии. Так что у нас было немного времени дома, и мы начали сочинять как сумасшедшие. В итоге поговорили с нашими приятелями из Judge & Jury и спросили: "Эй, ребята, может, вы готовы выпустить целый альбом?", и они ответили: "Да". Так что мы отложили все остальные релизы и решили записать полноценную пластинку".



На вопрос о том, ждать ли от альбома такого же микса из брутальных и мелодичных треков как и ранее, она ответил:



«Да, все так. У нас уже есть на примете песня, которая выйдет за 'Lost In Your Touch' и там то ваша шея пройдет полноценную проверку (смеется). В этих темах — 'Sincerity' и 'Lost In Your Touch', также достаточно тяжести. Ну да я бы сказала, такие моменты есть в каждой из новых песен».



Лейбл Judge & Jury Records основали продюсер Howard Benson (MY CHEMICAL ROMANCE, SEETHER, SKILLET, OF MICE & MEN) и Neil Sanderson из THREE DAYS GRACE.







