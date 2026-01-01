Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 43
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 38
*Новая песня SEPULTURA 34
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 31
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 26
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 43
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 38
*Новая песня SEPULTURA 34
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 31
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 26
[= ||| все новости группы



*

The Eternal

*



11 мар 2026 : 		 Видео с текстом от THE ETERNAL

22 фев 2026 : 		 Видео с текстом от THE ETERNAL

15 дек 2025 : 		 Новое видео THE ETERNAL

15 ноя 2024 : 		 Видео с текстом от THE ETERNAL

27 июн 2024 : 		 Видео с текстом от THE ETERNAL

7 июн 2024 : 		 Новое видео THE ETERNAL

11 май 2024 : 		 Видео с текстом от THE ETERNAL

11 апр 2024 : 		 Новое видео THE ETERNAL

29 фев 2024 : 		 Группа THE ETERNAL с участниками AMORPHIS, FLAT EARTH выпустит новый альбом летом

4 дек 2013 : 		 Новое видео THE ETERNAL

9 авг 2013 : 		 Новое видео THE ETERNAL

15 май 2013 : 		 Семпл новой песни THE ETERNAL

14 окт 2010 : 		 Новый сингл THE ETERNAL

15 сен 2010 : 		 THE ETERNAL снимают видео на 'Under A New Sun'

10 авг 2010 : 		 Семплы с нового альбома THE ETERNAL

19 июл 2010 : 		 Обложка нового альбома THE ETERNAL

12 май 2010 : 		 THE ETERNAL завершили работу над новым альбомом

16 янв 2010 : 		 Трейлер нового DVD THE ETERNAL

14 янв 2010 : 		 Новый DVD THE ETERNAL выйдет в феврале

31 дек 2009 : 		 Новости о новом альбоме THE ETERNAL

7 дек 2009 : 		 Название нового альбома THE ETERNAL

11 ноя 2009 : 		 THE ETERNAL скоро начнут работу над новым альбомом

19 окт 2009 : 		 THE ETERNAL начнут запись в декабре

22 янв 2009 : 		 Из THE ETERNAL ушёл клавишник

12 авг 2008 : 		 Новый альбом THE ETERNAL выйдет в ноябре

15 апр 2008 : 		 THE ETERNAL: последние штрихи к новому альбому
Показать далее
| - |

|||| 11 мар 2026

Видео с текстом от THE ETERNAL



zoom
Casting Down Shadows, новое видео THE ETERNAL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР "Celestial", релиз которого состоялся 16 января.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 120

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом