The Eternal
Австралия
Dark Rock
Doom Metal
http://www.the-eternal.com
Myspace:
http://www.myspace.com/theeternalband
VK.com:
https://www.instagram.com/theeternalofficial
Facebook:
https://www.facebook.com/TheEternal
11 мар 2026
:
Видео с текстом от THE ETERNAL
22 фев 2026
:
Видео с текстом от THE ETERNAL
15 дек 2025
:
Новое видео THE ETERNAL
15 ноя 2024
:
Видео с текстом от THE ETERNAL
27 июн 2024
:
Видео с текстом от THE ETERNAL
7 июн 2024
:
Новое видео THE ETERNAL
11 май 2024
:
Видео с текстом от THE ETERNAL
11 апр 2024
:
Новое видео THE ETERNAL
29 фев 2024
:
Группа THE ETERNAL с участниками AMORPHIS, FLAT EARTH выпустит новый альбом летом
4 дек 2013
:
Новое видео THE ETERNAL
9 авг 2013
:
Новое видео THE ETERNAL
15 май 2013
:
Семпл новой песни THE ETERNAL
14 окт 2010
:
Новый сингл THE ETERNAL
15 сен 2010
:
THE ETERNAL снимают видео на 'Under A New Sun'
10 авг 2010
:
Семплы с нового альбома THE ETERNAL
19 июл 2010
:
Обложка нового альбома THE ETERNAL
12 май 2010
:
THE ETERNAL завершили работу над новым альбомом
16 янв 2010
:
Трейлер нового DVD THE ETERNAL
14 янв 2010
:
Новый DVD THE ETERNAL выйдет в феврале
31 дек 2009
:
Новости о новом альбоме THE ETERNAL
7 дек 2009
:
Название нового альбома THE ETERNAL
11 ноя 2009
:
THE ETERNAL скоро начнут работу над новым альбомом
19 окт 2009
:
THE ETERNAL начнут запись в декабре
22 янв 2009
:
Из THE ETERNAL ушёл клавишник
12 авг 2008
:
Новый альбом THE ETERNAL выйдет в ноябре
15 апр 2008
:
THE ETERNAL: последние штрихи к новому альбому
19 дек 2007
:
THE ETERNAL завершили запись ударных для нового альбома
13 дек 2007
:
THE ETERNAL начинают работу над новым альбомом
11 авг 2007
:
THE ETERNAL: подготовка к записи альбома почти закончена
5 авг 2007
:
THE ETERNAL: "Мы вернулись!"
6 янв 2007
:
Подробности о новом альбоме THE ETERNAL
28 июл 2005
:
THE ETERNAL выложили новый трек
6 июл 2005
:
THE ETERNAL опубликовали обложку нового альбома
11 мар 2026
Видео с текстом от THE ETERNAL
Casting Down Shadows, новое видео THE ETERNAL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР "Celestial", релиз которого состоялся 16 января.
