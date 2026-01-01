My Funeral, новое видео LORD OF THE LOST, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "OPVS NOIR Vol. 3", релиз которого намечен на десятое апреля на Napalm Records:
01 Kill The Lights
02 I'm A Diamond (feat. Saltatio Mortis)
03 My Funeral
04 I Hate People (feat. Wednesday 13)
05 The Shadows Within
06 La Vie Est Hell (feat. Kissin’ Dynamite)
07 Square One
08 When Did The Love Break? (feat.Xandria)
09 Your Love Is Colder Than Death
10 Take Me Far Away (feat. Cats In Space)
11 The Days Of Our Lives
