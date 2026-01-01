Arts
Новости
Lord of the Lost

11 мар 2026 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST

3 мар 2026 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST

6 фев 2026 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST x ‪@saltatiomortis‬

11 дек 2025 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST

23 ноя 2025 : 		 Концертное видео LORD OF THE LOST x STIMMGEWALT

21 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления LORD OF THE LOST

17 ноя 2025 : 		 Концертное видео LORD OF THE LOST

4 ноя 2025 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST x INFECTED RAIN

1 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления LORD OF THE LOST

1 окт 2025 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST

3 сен 2025 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST x KÄÄRIJÄ

7 авг 2025 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST

29 июл 2025 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST

1 июл 2025 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST

29 май 2025 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST

18 мар 2025 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST

7 мар 2025 : 		 LORD OF THE LOST готовят трилогию

1 фев 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления LORD OF THE LOST

7 дек 2024 : 		 Концертное видео LORD OF THE LOST

4 дек 2024 : 		 Концертное видео LORD OF THE LOST

10 авг 2024 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST

31 июл 2024 : 		 Фрагмент нового релиза LORD OF THE LOST

30 июл 2024 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST

20 июл 2024 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST

17 июл 2024 : 		 Фрагмент нового релиза LORD OF THE LOST

14 июл 2024 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST
11 мар 2026

Новое видео LORD OF THE LOST



My Funeral, новое видео LORD OF THE LOST, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "OPVS NOIR Vol. 3", релиз которого намечен на десятое апреля на Napalm Records:

01 Kill The Lights
02 I'm A Diamond (feat. Saltatio Mortis)
03 My Funeral
04 I Hate People (feat. Wednesday 13)
05 The Shadows Within
06 La Vie Est Hell (feat. Kissin’ Dynamite)
07 Square One
08 When Did The Love Break? (feat.Xandria)
09 Your Love Is Colder Than Death
10 Take Me Far Away (feat. Cats In Space)
11 The Days Of Our Lives








