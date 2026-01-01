×
JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все»
BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео
Новая песня SEPULTURA
ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA
Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа...
JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все»
BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео
Новая песня SEPULTURA
ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA
Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа...
все новости группы
The Offspring
США
Punk Rock
http://www.offspring.com
Myspace:
http://www.myspace.com/offspring
Facebook:
https://www.facebook.com/Offspring
12 мар 2026
:
Концертное видео THE OFFSPRING
19 фев 2026
:
Концертное видео THE OFFSPRING
13 фев 2026
:
Концертное видео THE OFFSPRING
6 янв 2026
:
Концертное видео THE OFFSPRING
19 дек 2025
:
Концертное видео THE OFFSPRING
26 ноя 2025
:
Концертное видео THE OFFSPRING
8 ноя 2025
:
Кавер-версия THE BEATLES от THE OFFSPRING
12 сен 2025
:
Концертное видео THE OFFSPRING
9 сен 2025
:
Концертное видео THE OFFSPRING
26 авг 2025
:
Новое видео THE OFFSPRING
8 авг 2025
:
THE OFFSPRING исполняют хит Оззи Осборна
25 июл 2025
:
THE OFFSPRING почтили память Оззи
25 июн 2025
:
Новое видео THE OFFSPRING
19 июн 2025
:
THE OFFSPRING в 'Jimmy Kimmel Live!'
15 фев 2025
:
Новое видео THE OFFSPRING
28 дек 2024
:
Введут ли THE OFFSPRING в ЗСРНР?
24 дек 2024
:
Гитарист THE OFFSPRING хвалит вокалистку LINKIN PARK
12 дек 2024
:
Новое видео THE OFFSPRING
21 ноя 2024
:
Видео с текстом от THE OFFSPRING
14 окт 2024
:
THE OFFSPRING в "Jimmy Kimmel Live!"
9 окт 2024
:
Вокалист THE OFFSPRING: «В детстве я хотел летать на истребителях»
30 сен 2024
:
THE OFFSPRING об исполнении "SMASH" целиком
16 сен 2024
:
Новая песня THE OFFSPRING
24 авг 2024
:
YUNGBLUD присоединился на сцене к THE OFFSPRING
2 авг 2024
:
Новая песня THE OFFSPRING
28 июл 2024
:
BRIAN MAY присоединился к THE OFFSPRING
17 июл 2024
:
Гитарист THE OFFSPRING о новой пластинке: «Мы хотели доказать, что всё ещё что-то можем в плане создания новой музыки»
5 июл 2024
:
Гитарист THE OFFSPRING: «Мы тут немного вдарили по трэшу!»
18 июн 2024
:
THE OFFSPRING думали выпустить другой сингл
15 июн 2024
:
Видео с текстом от THE OFFSPRING
8 июн 2024
:
Новая песня THE OFFSPRING
5 июн 2024
:
Вокалист THE OFFSPRING о новой пластинке: «Это смесь всего»
1 июн 2024
:
Эд Ширан присоединился на сцене к THE OFFSPRING: Видео
27 май 2024
:
Эд Ширан присоединился на сцене к THE OFFSPRING
24 май 2024
:
BRIAN MAY присоединился к THE OFFSPRING
12 май 2024
:
THE OFFSPRING завершили работу над альбомом
8 апр 2024
:
Гитарист THE OFFSPRING о юбилее "Smash"
2 апр 2024
:
THE OFFSPRING хотят закончить весной
18 мар 2024
:
Новый альбом THE OFFSPRING почти готов
24 окт 2023
:
THE OFFSPRING что-то выпустят в 2024
8 сен 2023
:
Гитарист THE OFFSPRING: «Надеюсь, в 2024 что-то выпустим»
26 авг 2023
:
Новый эпизод от THE OFFSPRING
7 авг 2023
:
У THE OFFSPRING есть шесть!
28 июл 2023
:
Новый эпизод от THE OFFSPRING
15 май 2023
:
Бывший барабанщик SUICIDAL TENDENCIES и MARILYN MANSON в THE OFFSPRING
1 дек 2022
:
THE OFFSPRING начнут запись зимой
13 ноя 2022
:
Рождественский трек от THE OFFSPRING
24 сен 2022
:
THE OFFSPRING думают о новом материале
9 авг 2022
:
Участники THE OFFSPRING чуть не угорели
28 июл 2022
:
THE OFFSPRING выступили на пляже
22 июн 2022
:
Профессиональное видео полного выступления THE OFFSPRING
24 май 2022
:
THE OFFSPRING в акустике
25 янв 2022
:
Гитарист THE OFFSPRING критикует родителей, которые запрещают детям носить маски в школах
19 янв 2022
:
"Cockpit Karaoke" от THE OFFSPRING
18 янв 2022
:
THE OFFSPRING отменили концерты в Канаде
9 янв 2022
:
Гитарист THE OFFSPRING клеймит сторонников Трампа
16 ноя 2021
:
Концертное видео THE OFFSPRING
18 окт 2021
:
Гитарист THE OFFSPRING подцепил COVID-19
13 окт 2021
:
Гитарист THE OFFSPRING критикует сторонников Трампа
8 окт 2021
:
Новое видео THE OFFSPRING
10 авг 2021
:
JOSH FREESE выступил с THE OFFSPRING
4 авг 2021
:
Барабанщик THE OFFSPRING утверждает, что его выгнали из-за нежелания сделать прививку
29 июл 2021
:
'Cockpit Karaoke' от THE OFFSPRING
22 июл 2021
:
Видео с выступления THE OFFSPRING
9 июл 2021
:
Новое видео THE OFFSPRING
19 июн 2021
:
Гитарист THE OFFSPRING рассказал об операции
9 июн 2021
:
Гитарист THE OFFSPRING: «Сейчас музыка не имеет такой ценности, как в то время, когда мы росли»
31 май 2021
:
Песня THE OFFSPRING стала первой
27 май 2021
:
Гитарист THE OFFSPRING критикует представителя республиканской партии
21 май 2021
:
Вокалист THE OFFSPRING призывает принять дозу
19 май 2021
:
Видео с выступления THE OFFSPRING
16 май 2021
:
PETA требует удалить клип THE OFFSPRING за эксплуатацию шимпанзе
14 май 2021
:
Новое видео THE OFFSPRING
6 май 2021
:
THE OFFSPRING думают о стриме
29 апр 2021
:
Гитарист THE OFFSPRING выбрал «рок-бога»
20 апр 2021
:
Вокалист THE OFFSPRING доволен решением продать каталог группы за 35 миллионов долларов
8 апр 2021
:
Гитарист THE OFFSPRING: «Мировые лидеры не хотят ничего менять к лучшему»
7 апр 2021
:
Новая песня THE OFFSPRING
4 апр 2021
:
Обучение от THE OFFSPRING
30 мар 2021
:
Гитарист THE OFFSPRING: «Да мы ещё лет пять назад хотели»
26 мар 2021
:
Новое видео THE OFFSPRING
15 мар 2021
:
Участники THE OFFSPRING — о названии нового альбома
12 мар 2021
:
Гитарист THE OFFSPRING — об успехе альбома "Smash"
11 мар 2021
:
«Почему так долго ждали?» Отвечает гитарист THE OFFSPRING
4 мар 2021
:
Участники THE OFFSPRING заявили, что продюсер Боб Рок стал для них как член семьи
2 мар 2021
:
Участники THE OFFSPRING — о политике в своих песнях
24 фев 2021
:
Видео с текстом от THE OFFSPRING
24 фев 2021
:
Гитарист THE OFFSPRING критикует сына Трампа
9 фев 2021
:
THE OFFSPRING определились с датой
6 дек 2020
:
Рождественский трек от THE OFFSPRING
7 ноя 2020
:
Рождественский трек от THE OFFSPRING
1 июл 2020
:
Альбом THE OFFSPRING — «на паузе»
24 апр 2020
:
Карантинное видео от THE OFFSPRING
18 ноя 2019
:
THE OFFSPRING выпустят новый альбом в начале 2020 года
17 сен 2019
:
THE OFFSPRING в "World of Tanks"
21 авг 2019
:
THE OFFSPRING отлично провели время в студии
26 фев 2019
:
Новый альбом THE OFFSPRING готов
27 ноя 2018
:
THE OFFSPRING хотят выпустить сразу два альбома
22 сен 2018
:
THE OFFSPRING вернулись в студию
24 апр 2018
:
THE OFFSPRING исполнят новую песню в туре этим летом
18 дек 2017
:
THE OFFSPRING продолжат работу над новым альбомом в январе
9 окт 2017
:
Новый альбом THE OFFSPRING выйдет в 2018
12 май 2017
:
Лидер THE OFFSPRING получил докторскую степень
7 янв 2016
:
THE OFFSPRING продали каталог за 35 миллионов
18 мар 2015
:
Новое видео THE OFFSPRING
3 мар 2015
:
Вокалист THE OFFSPRING: "У нас нет ограничения по времени работы"
2 фев 2015
:
Новая песня THE OFFSPRING
14 авг 2014
:
Новое видео THE OFFSPRING
10 июн 2014
:
Профессиональное видео полного выступления THE OFFSPRING
30 май 2014
:
На вокалиста THE OFFSPRING подан иск
11 май 2014
:
THE OFFSPRING открыли юбилейный тур
9 апр 2014
:
THE OFFSPRING отметят 20-летие "Smash"
24 сен 2013
:
Профессиональное видео всего выступления THE OFFSPRING
21 июн 2012
:
Новый альбом THE OFFSPRING доступен для прослушивания
9 июн 2012
:
Новое видео THE OFFSPRING
1 июн 2012
:
Новое видео THE OFFSPRING
27 май 2012
:
Профессиональное видео полного концерта THE OFFSPRING
2 май 2012
:
Новая песня THE OFFSPRING
28 апр 2012
:
Новый сингл THE OFFSPRING
сегодня
Концертное видео THE OFFSPRING
Walla Walla | Live in Montreal, QC (2026), концертное видео THE OFFSPRING, доступно для просмотра ниже.
http://www.offspring.com
просмотров: 29
