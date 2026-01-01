сегодня



Вокалист EAGLES OF DEATH METAL отрицает, что топит за Трампа



В недавнем интервью The Bad Decisions Podcast Jesse Hughes из EAGLES OF DEATH METAL прокомментировал противоречивые заявления, которые он делал в течение нескольких месяцев после теракта во время концерта группы в парижском зале Bataclan в ноябре 2015 года. Тогда боевики террористической группировки Islamic State ворвались на концерт и убили 90 человек. Отвечая на вопрос Scott Michael Nathan о том, почему люди часто неправильно воспринимают его реакцию на события того вечера, Hughes сказал :



«Ну, во-первых, их там не было. Это главное.



Но нужно понимать и другое: я был травмирован. Очень глубоко травмирован. И я чувствовал сильную ответственность за всех, кто там находился. Я не скажу, что тогда не верил в то, что говорил. Но сегодня, скорее всего, я бы просто не стал говорить некоторые из тех вещей — потому что в этом больше нет необходимости.



Я всегда смотрел на всё это как рок-н-ролльщик. Мне всё равно, за кого вы голосуете — оставляйте свою политику у двери, приходите на концерт, трясите задницей и хорошо проводите время. Но обстоятельства моей жизни сложились так, что на какое-то время я просто больше не мог позволить себе такую роскошь».



Hughes также заявил, что после трагедии многие пытались использовать его слова в своих целях:



«Количество людей, которые пытались манипулировать мной и использовать мою трагедию в своих интересах, было бесконечным. И это вызывало у меня отвращение — с обеих сторон политических баррикад».



После терактов Hughes, известный своей поддержкой права на владение оружием, вызвал серьёзный скандал во Франции. Он предположил, что некоторые мусульманские сотрудники службы безопасности могли быть причастны к нападению, а также утверждал, что мусульмане праздновали за пределами концертного зала.



Эти заявления напоминали спорные утверждения Дональда Трампа, который ранее говорил о якобы массовых празднованиях мусульман в Нью-Джерси во время террористических атак 11 сентября.



Позже Hughes извинился за свои слова, объяснив, что в то время страдал от ночных кошмаров и серьёзных психологических проблем.



В подкасте «Bad Decisions» Hughes сказал:



«Иногда люди называют меня сторонником Трампа. Это просто неправда. Я никогда — ни разу — публично не высказывался в его поддержку.



Я говорил разные спорные вещи, которые люди могли отнести к той или другой стороне. Но у меня совершенно другой взгляд. Я по-прежнему верю в то, во что верю, но смог вернуться к той позиции, которая всегда была для меня важна: оставляйте свою политику у двери.



Элвис Пресли сказал про это лучше всех. Я артист эстрады, и никого не касается, за кого я голосую. Я здесь не для того, чтобы указывать людям, за кого им голосовать».



Когда ведущий отметил, что сам поддерживает право на оружие и при этом не имеет ничего против однополых браков, Hughes ответил:



«Чувак, наш первый альбом — это буквально трансгендерный флаг. Просто люди этого не замечают. Я вырос в Palm Springs. Никто не поддерживает ЛГБТ-сообщество* больше, чем я, чувак.



Но когда все злятся, когда люди слишком заняты ненавистью — становится очень трудно увидеть нюансы».



В марте 2016 года Hughes также официально извинился перед сотрудниками и службой безопасности Bataclan за свои намёки на их возможную причастность к теракту.



Эти извинения последовали после интервью телеканалу Fox Business, где он утверждал, что шестеро охранников не вышли на работу в ночь нападения, а другие вели себя подозрительно.



«Из уважения к полиции, которая продолжает расследование, я не буду делать однозначных заявлений», — сказал тогда Hughes. «Но, похоже, у них была причина не прийти на работу в ту ночь».



*«Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ».







