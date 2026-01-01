сегодня



TED NUGENT: «Я не переживаю, что меня нет в ЗСРнР»



TED NUGENT в недавнем интервью вновь намекнул на то, что именно из-за его политических взглядов он отсутствует в Зале Славы Рок-н-Ролла. После того, как интервьюер заметил, что "кто-то типа Joan Jett там лишь потому, что она женщина и ле***янка", Ted сказал:



«Я знаю, что ты любишь всякое жаренькое. Я шокирую вас, потому что, по-моему, Joan Jett должна быть в Зале славы рок-н-ролла только из-за своей музыки. Но сначала вы должны ввести STYX, сначала вы должны ввести NIGHT RANGER, вы должны ввести TRIUMPH. TRIUMPH должен быть [там]. Я могу назвать сотню [достойных] групп, [которых там нет].



Я никогда не забуду, как кто-то во время интервью сказал, что мы видели список 100 лучших гитаристов по версии Rolling Stone, Ted, и как ты думаешь, Joan Jett там есть? И я иду — это записано на пленку — и говорю: "Я люблю Joan Jett". Она играет в гаражной группе, грязная, отвратительная, дерзкая… Она моя любимая ле***янка. И некоторые из моих самых ярких воспоминаний связаны с ле***янками. Дело в том, что она не входит в список 100 лучших гитаристок, потому что у меня есть сотня гитаристов, которые действительно виртуозны и достойны… [Joan] отлично играет на ритм-гитаре».



Возвращаясь к вопросу о своем отсутствии в Зале Слав, он добавил:



«На меня это никак не влияет, за исключением того, что я люблю честность. Я большой поклонник честности, а это все настолько нечестно. Но у меня сейчас самый лучший музыкальный год в моей жизни… Так что мне не нужен никакой Зал славы рок-н-ролла… Я наслаждаюсь лучшим временем в своей жизни. 2026 год будет не только лучшим годом в моей жизни, но и худшим для моих врагов. И я не собираюсь тратить силы на то, чтобы злить своих врагов, я просто прекрасно живу. И уже это сводит их с ума. Какая ляпота!»







