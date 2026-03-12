сегодня



У DROWNING POOL хватает материала для альбома



Гитарист DROWNING POOL C.J. Pierce в недавнем интервью ответил на вопрос, сколько у группы готово песен для нового альбома и когда он может быть выпущен:



«График у нас по-прежнему плавающий. Конечно, сейчас есть достаточно песен, чтобы записать целый альбом, мы просто оттачиваем то, что уже было сделано, и то, что уже было сделано, закончено и записано позже. Что касается меня, то есть несколько песен, в которых мне просто необходимо записать несколько гитарных соло. Мне нравится никуда не спешить и сочинять музыку для песни, вместо того, чтобы, например, "Вот и соло" или просто "посмотри на меня, посмотри на меня". Все должно соответствовать друг другу. Иногда это происходит мгновенно.



В том-то и дело, что мы, как DROWNING POOL, не машина, которая просто выпускает песни и пластинки. Это моя жизнь. Это то, что я чувствую. Это мое искусство. Так что, прежде чем мы выпустим альбом и закончим его, нам всем четверым должна понравиться каждая часть каждой песни, потому что вы будете играть ее всю оставшуюся жизнь. Итак, мы не просто выбрасываем материал на помойку. И что-то получается быстро, а на что-то уходит немного больше времени. Но у нас много материала».







