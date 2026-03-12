Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 43
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 38
*Новая песня SEPULTURA 34
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 32
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 30
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 43
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 38
*Новая песня SEPULTURA 34
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 32
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 30
[= ||| все новости группы



*

Drowning Pool

*



12 мар 2026 : 		 У DROWNING POOL хватает материала для альбома

28 фев 2026 : 		 Новое видео DROWNING POOL x SORRY X

2 ноя 2025 : 		 Гитарист DROWNING POOL о сольном альбоме

10 сен 2025 : 		 DROWNING POOL и OFFSET в "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

6 сен 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления DROWNING POOL

6 авг 2025 : 		 Вокалист DROWNING POOL: «Постараемся успеть до конца года»

10 июн 2025 : 		 DROWNING POOL выпустят делюкс-версию Sinner

28 май 2025 : 		 DROWNING POOL надеются выпустить альбом в этом году

13 апр 2025 : 		 Новая песня DROWNING POOL

15 мар 2025 : 		 Видео с текстом от DROWNING POOL

29 янв 2025 : 		 Гитарист DROWNING POOL о выходе на пенсию

11 янв 2025 : 		 Вокалист DROWNING POOL: «Я бы с удовольствием вернулся к распространению музыки на физносителях»

25 дек 2024 : 		 Вокалист DROWNING POOL: «Я ненавижу влияние социальных сетей»

14 дек 2024 : 		 Вокалист DROWNING POOL: «Никто не хочет быть следующим, чья голова окажется на разделочной доске»

26 ноя 2024 : 		 Вокалист DROWNING POOL: «У нас есть и на альбом, и на ЕР»

24 ноя 2024 : 		 Вокалист DROWNING POOL: «Социальные сети — отстой!»

22 ноя 2024 : 		 Вокалист DROWNING POOL: «У нас полно материала»

5 ноя 2024 : 		 Гитарист DROWNING POOL: «Мы сейчас кайфуем как никогда!»

5 окт 2024 : 		 Новый альбом DROWNING POOL в 2025?

3 окт 2024 : 		 Новое видео DROWNING POOL

20 сен 2024 : 		 Новая песня DROWNING POOL

13 сен 2024 : 		 DROWNING POOL определились с синглом

21 авг 2024 : 		 Новый трек DROWNING POOL выйдет в течении месяца

8 июн 2024 : 		 DROWNING POOL сводят материал

11 апр 2024 : 		 DROWNING POOL готовят новинки к лету

12 окт 2023 : 		 Гитарист DROWNING POOL об уходе вокалиста
Показать далее
| - |

|||| сегодня

У DROWNING POOL хватает материала для альбома



zoom
Гитарист DROWNING POOL C.J. Pierce в недавнем интервью ответил на вопрос, сколько у группы готово песен для нового альбома и когда он может быть выпущен:

«График у нас по-прежнему плавающий. Конечно, сейчас есть достаточно песен, чтобы записать целый альбом, мы просто оттачиваем то, что уже было сделано, и то, что уже было сделано, закончено и записано позже. Что касается меня, то есть несколько песен, в которых мне просто необходимо записать несколько гитарных соло. Мне нравится никуда не спешить и сочинять музыку для песни, вместо того, чтобы, например, "Вот и соло" или просто "посмотри на меня, посмотри на меня". Все должно соответствовать друг другу. Иногда это происходит мгновенно.

В том-то и дело, что мы, как DROWNING POOL, не машина, которая просто выпускает песни и пластинки. Это моя жизнь. Это то, что я чувствую. Это мое искусство. Так что, прежде чем мы выпустим альбом и закончим его, нам всем четверым должна понравиться каждая часть каждой песни, потому что вы будете играть ее всю оставшуюся жизнь. Итак, мы не просто выбрасываем материал на помойку. И что-то получается быстро, а на что-то уходит немного больше времени. Но у нас много материала».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

12 мар 2026
i
industrialist
Если б запилили в духе альбома 2004...влажные мечты...
12 мар 2026
m
mohnatiy
По мне так самые беспонтовые мазафакеры из топ-когорты
12 мар 2026
i
industrialist
mohnatiy, чехарда с вокалерами не играет им а руку
просмотров: 159

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом