Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 43
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 38
*Новая песня SEPULTURA 34
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 32
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 30
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 43
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 38
*Новая песня SEPULTURA 34
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 32
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 30
[= ||| все новости группы



*

Spread Eagle

*
| - |

|||| сегодня

Новая песня SPREAD EAGLE



zoom
"Street Noise", новая песня группы SPREAD EAGLE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Brutal Divine", выход которого запланирован на 12 июня на Frontiers Music Srl:

01. Flat Earth Vultures
02. Street Noise
03. Gunflower
04. Jail Rat
05. Forbidden Local Honey
06. Pushed To The Limit
07. Ant Farm
08. Scars In Our Eyes (City Kids)
09. Inside A Shrunken Head
10. Makebeliever




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 108

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом