Новая песня SPREAD EAGLE

"Street Noise", новая песня группы SPREAD EAGLE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Brutal Divine", выход которого запланирован на 12 июня на Frontiers Music Srl:
01. Flat Earth Vultures
02. Street Noise
03. Gunflower
04. Jail Rat
05. Forbidden Local Honey
06. Pushed To The Limit
07. Ant Farm
08. Scars In Our Eyes (City Kids)
09. Inside A Shrunken Head
10. Makebeliever
