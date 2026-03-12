сегодня



Новое видео DEVIN TOWNSEND



"Enter The City", новое видео группы DEVIN TOWNSEND, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Moth", выходящего 29 мая, который будет выпущен на в варианте тройного CD и Blu-Ray, включающий The Moth на CD1; "The Moth - The Afterlife" на CD2 и "The Moth - The War (Live)" на CD3. Blu-ray будет содержать концертный клип "The Moth - The War", а также Dolby Atmos и High Resolution Stereo версии "The Moth" и "The Moth - The Afterlife"; в варианте двойного диска (альбом и "The Moth - The Afterlife"), обычном CD, на тройном виниле и в цифровом варианте:



01. Semi-prologue

02. War Beyond Words

03. The Moth

04. Ode To My Eye

05. Enter The City

06. Covered By Causes

07. Lexin

08. Runaways

09. A Proxy For God

10. The Mothers

11. Orion

12. Stay There

13. Home At Night

14. Intermission

15. Lexin Returns

16. The Clergy

17. Prepare For War

18. The Big Snit

19. Silver Princess

20. A Life In Review

21. Metamorphosis

22. Stained Hearts

23. Let Go

24. We Don't Deserve Dogs







+0 -0



( 2 ) просмотров: 184

