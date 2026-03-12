Новое видео DEVIN TOWNSEND

"Enter The City", новое видео группы DEVIN TOWNSEND, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Moth", выходящего 29 мая, который будет выпущен на в варианте тройного CD и Blu-Ray, включающий The Moth на CD1; "The Moth - The Afterlife" на CD2 и "The Moth - The War (Live)" на CD3. Blu-ray будет содержать концертный клип "The Moth - The War", а также Dolby Atmos и High Resolution Stereo версии "The Moth" и "The Moth - The Afterlife"; в варианте двойного диска (альбом и "The Moth - The Afterlife"), обычном CD, на тройном виниле и в цифровом варианте:
01. Semi-prologue
02. War Beyond Words
03. The Moth
04. Ode To My Eye
05. Enter The City
06. Covered By Causes
07. Lexin
08. Runaways
09. A Proxy For God
10. The Mothers
11. Orion
12. Stay There
13. Home At Night
14. Intermission
15. Lexin Returns
16. The Clergy
17. Prepare For War
18. The Big Snit
19. Silver Princess
20. A Life In Review
21. Metamorphosis
22. Stained Hearts
23. Let Go
24. We Don't Deserve Dogs
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).