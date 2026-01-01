Arts
Новости
*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 43
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 38
*Новая песня SEPULTURA 34
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 31
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 29
*

Extreme

*



12 мар 2026 : 		 EXTREME завершили запись

17 фев 2026 : 		 Видео с мастер-класса гитариста EXTREME

27 янв 2026 : 		 Концертное видео EXTREME'92

6 янв 2026 : 		 EXTREME начали работу над альбомом

26 ноя 2025 : 		 Новое видео EXTREME

29 окт 2025 : 		 Как гитарист EXTREME попал на прощальное шоу BLACK SABBATH

29 сен 2025 : 		 Вокалист EXTREME записал песню к фильму о Рейгане

17 сен 2025 : 		 Новое видео EXTREME

5 авг 2025 : 		 EXTREME почтили память Оззи

4 ноя 2024 : 		 Новое видео EXTREME

6 окт 2024 : 		 EXTREME исполнили VAN HALEN

19 сен 2024 : 		 Новое видео EXTREME

14 июн 2024 : 		 Новое видео EXTREME

22 май 2024 : 		 Гитарист EXTREME: «Искусственный интеллект никогда не сможет выйти на сцену, выступить перед публикой и повторить то, что делаем мы»

1 апр 2024 : 		 Гитарист EXTREME продал дом

22 ноя 2023 : 		 Новое видео группы EXTREME

5 ноя 2023 : 		 Гитарист EXTREME продает дом

13 окт 2023 : 		 Новое видео группы EXTREME

5 окт 2023 : 		 Гитарист EXTREME даёт совет молодым

25 сен 2023 : 		 Видео полного выступления EXTREME

23 сен 2023 : 		 Гитарист EXTREME: «Место Эдди никто не займет»

14 сен 2023 : 		 Гитарист EXTREME: «У нас есть ещё альбома три»

4 сен 2023 : 		 Гитарист EXTREME: «Я всегда считал, что рок-н-ролл не особо сложен»

1 сен 2023 : 		 Новое видео EXTREME

27 авг 2023 : 		 Новое видео EXTREME

25 авг 2023 : 		 Новое видео EXTREME
EXTREME завершили запись



Гитарист EXTREME Nuno Bettencourt в недавнем интервью сообщил, что группа завершила работу над альбомом:

«[Я был в творческом упадке] в течение последнего, не знаю, года или около того, когда мы заканчивали работу над альбомом EXTREME. У нас появилось около 18-20 новых мелодий, и, осмелюсь сказать, это величайший альбом, который мы когда-либо записывали, как говорят все артисты».

Что касается возможной даты выхода нового альбома EXTREME, он сказал:

«Что мы пытаемся провернуть, так это то, что мы надеемся выпустить альбом — вероятно, это произойдет ближе к концу года, но мы надеемся выпускать по одному синглу за раз, например, летом, в рамках [европейского] тура с DEF LEPPARD — возможно, в июне выпустим наш первый сингл, — и, может быть, под MÖTLEY [турне CRÜE по США] выпустим второй сингл, просто чтобы поднять настроение!»




просмотров: 288

