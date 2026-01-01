сегодня



EXTREME завершили запись



Гитарист EXTREME Nuno Bettencourt в недавнем интервью сообщил, что группа завершила работу над альбомом:



«[Я был в творческом упадке] в течение последнего, не знаю, года или около того, когда мы заканчивали работу над альбомом EXTREME. У нас появилось около 18-20 новых мелодий, и, осмелюсь сказать, это величайший альбом, который мы когда-либо записывали, как говорят все артисты».



Что касается возможной даты выхода нового альбома EXTREME, он сказал:



«Что мы пытаемся провернуть, так это то, что мы надеемся выпустить альбом — вероятно, это произойдет ближе к концу года, но мы надеемся выпускать по одному синглу за раз, например, летом, в рамках [европейского] тура с DEF LEPPARD — возможно, в июне выпустим наш первый сингл, — и, может быть, под MÖTLEY [турне CRÜE по США] выпустим второй сингл, просто чтобы поднять настроение!»







