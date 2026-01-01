сегодня



Концертное видео FOREIGNER



"Urgent (Live In Halifax)", новое концертное видео группы FOREIGNER, доступно для просмотра ниже. С 20 марта этот трек будет доступен на большинстве цифровых платформах. Этот трек прекрасно демонстрирует вокальные данные нового фронтмена коллектива, Luis Maldonado:



«'Urgent' — одна из самых мощных песен в нашем сете. Она всегда поднимает людей и формирует с группой особую связь. Мы не идем ни на какие компромиссы, когда исполняем этот трек, тем самым его наличие в нашем концертном сете является одним из самых ярких моментов вечера!»







