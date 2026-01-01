Arts
Новости
12 мар 2026 : 		 Концертное видео FOREIGNER

25 фев 2026 : 		 Басист FOREIGNER намекает на новый нереализованный материал

21 янв 2026 : 		 JEFF PILSON о текущем составе FOREIGNER

18 дек 2025 : 		 FOREIGNER получили золото

9 дек 2025 : 		 Видео с выступления FOREIGNER

2 дек 2025 : 		 Как LOU GRAMM отказал FOREIGNER

13 окт 2025 : 		 KELLY HANSEN попрощался с публикой FOREIGNER

30 сен 2025 : 		 Новый вокалист FOREIGNER: «Фанаты рады, что мы продолжаем!»

8 сен 2025 : 		 LOU GRAMM: «Нынешний состав FOREIGNER просто фантастический!»

19 авг 2025 : 		 FOREIGNER снимут концерт

12 авг 2025 : 		 Акустика от FOREIGNER

5 авг 2025 : 		 LOU GRAMM: «Сейчас самое время выступать с FOREIGNER»

12 июл 2025 : 		 Переиздание FOREIGNER выйдет осенью

29 июн 2025 : 		 LOU GRAMM исполняет FOREIGNER

28 июн 2025 : 		 KELLY HANSEN о финальных концертах с FOREIGNER

15 июн 2025 : 		 FOREIGNER записали трек с Inland Master Chorale

5 июн 2025 : 		 LOU GRAMM не против и продолжить с FOREIGNER

1 июн 2025 : 		 KELLY HANSEN о последних шоу с FOREIGNER

24 май 2025 : 		 KELLY HANSEN об уходе из FOREIGNER

24 май 2025 : 		 Вокалист FOREIGNER о хите «I Want To Know What Love Is»: «Эта песня вышла за пределы музыкальных стилей»

22 май 2025 : 		 Вокалист FOREIGNER: «Мне еще много предстоит сделать»

21 май 2025 : 		 KELLY HANSEN уходит из FOREIGNER

19 май 2025 : 		 FOREIGNER и JOY HUERTA записали видео

14 май 2025 : 		 Видео полного выступления FOREIGNER

3 май 2025 : 		 FOREIGNER запели на испанском

2 май 2025 : 		 LOU GRAMM: «Год или чуть больше еще побуду с FOREIGNER»
Концертное видео FOREIGNER



"Urgent (Live In Halifax)", новое концертное видео группы FOREIGNER, доступно для просмотра ниже. С 20 марта этот трек будет доступен на большинстве цифровых платформах. Этот трек прекрасно демонстрирует вокальные данные нового фронтмена коллектива, Luis Maldonado:

«'Urgent' — одна из самых мощных песен в нашем сете. Она всегда поднимает людей и формирует с группой особую связь. Мы не идем ни на какие компромиссы, когда исполняем этот трек, тем самым его наличие в нашем концертном сете является одним из самых ярких моментов вечера!»




1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
