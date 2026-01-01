Концертное видео FOREIGNER

30 апр 2025 :
LOU GRAMM выступил с FOREIGNER
23 апр 2025 :
Лидер FOREIGNER выпустил видео
22 апр 2025 :
FOREIGNER выступят с оркестром
14 апр 2025 :
LOU GRAMM записал песню с FOREIGNER
29 мар 2025 :
Вокалист FOREIGNER объяснил свое отсутствие
29 мар 2025 :
KELLY HANSEN не поедет с FOREIGNER в Латинскую Америку. А Lou Gramm поедет!
26 мар 2025 :
FOREIGNER едут в Канаду с другим вокалистом
17 мар 2025 :
LOU GRAMM присоединился на сцене к FOREIGNER
11 мар 2025 :
FOREIGNER выступили в KLOS Helpful Honda Rock Room
5 мар 2025 :
FOREIGNER в акустике
1 фев 2025 :
FOREIGNER вступили в клуб миллиардеров
24 ноя 2024 :
LOU GRAMM не уверен, что выступит с FOREIGNER
14 ноя 2024 :
JEFF PILSON не удивится, если прощание FOREIGNER будет продолжаться
28 окт 2024 :
LOU GRAMM о церемонии по вводу FOREIGNER в ЗСРнР
24 окт 2024 :
FOREIGNER продлевают прощальный тур
22 окт 2024 :
FOREIGNER ввели в Зал Славы Рок-н-Ролла
18 окт 2024 :
MICK JONES и DENNIS ELLIOTT не придут на церемонию ввода в ЗСРнР FOREIGNER
4 окт 2024 :
LOU GRAMM эмоционально отреагировал на номинацию FOREIGNER
21 авг 2024 :
Нереализованный трек FOREIGNER
27 июл 2024 :
Басист FOREIGNER: «Наш конец размазан»
25 июн 2024 :
LOU GRAMM о введении FOREIGNER в ЗСРнР
17 июн 2024 :
Совместный релиз FOREIGNER и STYX
22 апр 2024 :
Лидер FOREIGNER о ЗСРнР
10 апр 2024 :
FOREIGNER записали новый концертный альбом
4 апр 2024 :
JEFF PILSON: «Меня не парит, что я не попаду в ЗСРнР с FOREIGNER»
17 мар 2024 :
FOREIGNER в акустике
14 мар 2024 :
Басист FOREIGNER считает, что некоторые рэперы заслуживают места в Зале славы рок-н-ролла
1 мар 2024 :
Басист FOREIGNER считает, что Mick Jones лично сочинил "I Want To Know What Love Is"
22 фев 2024 :
У гитариста FOREIGNER болезнь Паркинсона
21 фев 2024 :
Басист FOREIGNER: «Авторские отчисления за потоковое воспроизведение просто смехотворны»
17 фев 2024 :
LOU GRAMM о включении FOREIGNER в ЗСРнР
13 фев 2024 :
Музыканты FOREIGNER о ЗСРнР
27 янв 2024 :
Новый релиз FOREIGNER
24 янв 2024 :
FOREIGNER могут сыграть и в 2025
26 дек 2023 :
JEFF PILSON о подкладках: «Проблема в том, что люди больше не возражают против этого»
11 дек 2023 :
Вокалист FOREIGNER: «Мы изначально говорили о двух годах»
13 ноя 2023 :
Басист FOREIGNER: «Тур проходит отлично!»
23 окт 2023 :
«Скорее ад замёрзнет, чем FOREIGNER попадут в Зал славы рок-н-ролла»: LOU GRAMM о том, почему группа ещё не там
15 сен 2023 :
FOREIGNER собрали более 18 миллионов
12 сен 2023 :
FOREIGNER выступили с бывшими
2 сен 2023 :
Закончат ли FOREIGNER в Лас-Вегасе?
24 авг 2023 :
LOU GRAMM об отсутствии FOREIGNER в Зале славы рок-н-ролла: «Это вендетта»
24 авг 2023 :
Вокалист FOREIGNER: «Если подменять контент, то от артистов ничего не останется»
17 авг 2023 :
Вокалист FOREIGNER о тех, кто никак не может уйти со сцены
8 авг 2023 :
Планы басиста FOREIGNER
7 авг 2023 :
Почему FOREIGNER должны быть в ЗСРнР
6 авг 2023 :
Басист FOREIGNER продолжит играть сидя
30 июл 2023 :
Вокалист FOREIGNER: «Мы не определились с финальным концертом»
27 июл 2023 :
Вокалист FOREIGNER: «Не надо бросать в артистов всякое!»
9 июл 2023 :
JEFF PILSON сидя отыграл концерт FOREIGNER
7 июл 2023 :
Новая компиляция FOREIGNER
8 июн 2023 :
Вокалист FOREIGNER — о планах после турне
1 июн 2023 :
Видео с выступления FOREIGNER
19 май 2023 :
FOREIGNER с оркестром
7 май 2023 :
JEFF PILSON об обвинениях FOREIGNER в том, что они просто кавер-группа
9 апр 2023 :
LOU GRAMM — о FOREIGNER: «Я не понимаю, как они могут гастролировать без оригинального состава и по-прежнему называть себя FOREIGNER»
7 мар 2023 :
Вокалист FOREIGNER: «Сохранять голос всё сложнее»
1 мар 2023 :
Басист FOREIGNER: «Mick Jones чувствует себя прекрасно»
15 фев 2023 :
Вокалист FOREIGNER — о планах после финального тура
29 янв 2023 :
Вокалист FOREIGNER: «С каждым годом становится всё труднее исполнять этот великолепный каталог песен»
16 ноя 2022 :
FOREIGNER едут в прощальный тур
27 окт 2022 :
LOU GRAMM — о вокалисте FOREIGNER
20 сен 2022 :
Пора ли FOREIGNER на пенсию?
4 авг 2022 :
LOU GRAMM — о причине, по которой FOREIGNER до сих пор не в Зале славы рок-н-ролла
3 авг 2022 :
LOU GRAMM — о нынешнем вокалисте FOREIGNER
23 май 2022 :
LOU GRAMM заявил, что он ничего не получил за песню FOREIGNER из-за жадности MICK'a JONES'a
1 май 2022 :
Концертный релиз FOREIGNER выйдет весной
3 мар 2022 :
Басист FOREIGNER: «Если не хотите идти на концерты из-за KID ROCK, сначала послушайте его»
15 фев 2022 :
Лидер FOREIGNER почтил память Иэна Макдональда
30 ноя 2021 :
FOREIGNER выступили на параде
26 авг 2021 :
Вокалист FOREIGNER — о турах в пандемию
22 июл 2021 :
Бывший вокалист FOREIGNER считает, что гитарист несправедливо с ним обошёлся
22 июн 2021 :
FOREIGNER дадут 71 концерт
21 май 2021 :
FOREIGNER отыграли с новым гитаристом
20 май 2021 :
THOM GIMBEL ушёл из FOREIGNER
31 мар 2021 :
Басист FOREIGNER: «Наши песни более известны, чем сама группа»
24 мар 2021 :
FOREIGNER работают над новым материалом
19 мар 2021 :
THOM GIMBEL уходит из FOREIGNER
2 мар 2021 :
Басист FOREIGNER не понимает тех, кто не носит масок
15 янв 2021 :
Басист FOREIGNER — о запрете Трампа в социальных сетях
7 янв 2021 :
Jeff Pilson — о том, почему FOREIGNER еще не в Зале Славы Рок-н-Ролла
25 дек 2020 :
Вокалист FOREIGNER: «Писать сейчас альбом уже не имеет смысла»
19 дек 2020 :
FOREIGNER выступят на фестивале
27 ноя 2020 :
Вокалист FOREIGNER продаёт штаны. П...!
29 окт 2020 :
FOREIGNER опубликовали видео с призывом проголосовать на выборах
2 сен 2020 :
Фрагмент нового DVD FOREIGNER
30 авг 2020 :
Фрагмент нового DVD FOREIGNER
25 авг 2020 :
Фрагмент нового DVD FOREIGNER
21 авг 2020 :
Фрагмент нового DVD FOREIGNER
26 май 2020 :
Новое видео FOREIGNER
19 май 2020 :
Летний тур FOREIGNER, KANSAS и EUROPE отменен
22 апр 2020 :
Клавишник FOREIGNER записал новый трек
28 фев 2020 :
Гитарист FOREIGNER рассказал о том, что играл на разогреве THE BEATLES
22 фев 2020 :
Акустика от FOREIGNER
2 фев 2020 :
FOREIGNER на арфах
8 ноя 2019 :
Фрагмент нового DVD FOREIGNER
21 окт 2019 :
Фрагмент нового DVD FOREIGNER
7 окт 2019 :
Оригинальные участники FOREIGNER вновь собрались вместе
24 фев 2019 :
Фрагмент нового DVD FOREIGNER
9 фев 2019 :
Фрагмент нового DVD FOREIGNER
30 янв 2019 :
Концертный релиз FOREIGNER выйдет весной
2 дек 2018 :
Оригинальные участники FOREIGNER вновь вышли на одну сцену
26 ноя 2018 :
Мюзикл по песням FOREIGNER представят в Торонто
13 ноя 2018 :
LOU GRAMM о нынешнем составе FOREIGNER
11 ноя 2018 :
Оригинальные участники FOREIGNER вновь вышли на одну сцену
7 авг 2018 :
FOREIGNER выступили с хором студентов
4 авг 2018 :
JASON BONHAM присоединился на сцене к FOREIGNER
27 июн 2018 :
Все участники FOREIGNER соберутся вместе
22 июн 2018 :
LOU GRAMM не появился на шоу FOREIGNER
3 май 2018 :
Фрагмент нового DVD FOREIGNER
26 апр 2018 :
Аудиосемплы нового DVD FOREIGNER
10 апр 2018 :
Фрагмент нового DVD FOREIGNER
8 мар 2018 :
Фрагмент нового DVD FOREIGNER
19 фев 2018 :
Хиты FOREIGNER с оркестром будут выпущены весной
15 янв 2018 :
Участники FOREIGNER выступили с BILLY JOEL
10 ноя 2017 :
BRIAN TICHY выступит с FOREIGNER
12 окт 2017 :
Мюзикл FOREIGNER выйдет летом
10 окт 2017 :
FOREIGNER воссоединились с оригинальными участниками
15 сен 2017 :
Оригинальные участники FOREIGNER вновь соберутся вместе
1 сен 2017 :
Видео с выступления FOREIGNER
21 июл 2017 :
LOU GRAMM, AL GREENWOOD и IAN MCDONALD впервые с 1980 вышли на одну сцену
17 июл 2017 :
Видео с выступления FOREIGNER
10 июн 2017 :
LOU GRAMM выйдет на одну сцену с FOREIGNER
5 апр 2017 :
FOREIGNER отметят юбилей
22 мар 2017 :
Вокалист FOREIGNER: «Создавать сейчас альбомы не имеет смысла»
18 мар 2017 :
Акустика от FOREIGNER
11 янв 2017 :
LOU GRAMM присоединится к FOREIGNER в юбилейном туре
16 дек 2016 :
Оригинальный состав FOREIGNER собрался вместе
23 ноя 2016 :
Новое видео FOREIGNER
18 ноя 2016 :
FOREIGNER выпустят ЕР осенью
22 окт 2016 :
Биография FOREIGNER выйдет в 2017
17 июл 2016 :
FOREIGNER перезаписали хит с Nate'ом Ruess'ом
11 апр 2016 :
Гитарист FOREIGNER подтвердил, что говорил с Lou Gramm'ом о юбилее
10 мар 2016 :
LOU GRAMM о юбилее FOREIGNER
28 янв 2016 :
FOREIGNER выпустят акустический релиз в феврале
8 авг 2015 :
FOREIGNER запишут концерт на благотворительном вечере
19 дек 2014 :
Фрагмент нового DVD FOREIGNER
6 дек 2014 :
Трейлер нового релиза FOREIGNER
28 окт 2014 :
Концертный релиз FOREIGNER выйдет в декабре
7 авг 2014 :
Бокс-сет FOREIGNER выйдет в октябре
8 июл 2014 :
Бывший вокалист FOREIGNER будет работать с гитаристом группы
18 апр 2014 :
MICK JONES и LOU GRAMM могут выпустить новую музыку FOREIGNER в 2015 году
16 янв 2014 :
Новый сборник FOREIGNER выйдет в январе
5 окт 2013 :
Акустика от FOREIGNER
28 июл 2013 :
Видео с выступления FOREIGNER
3 май 2013 :
LOU GRAMM о реюнионе FOREIGNER
23 окт 2012 :
Mick Jones (FOREIGNER) готов к активной деятельности
12 апр 2012 :
Новый релиз FOREIGNER выйдет в мае
29 фев 2012 :
Гитарист FOREIGNER восстанавливается после операции на сердце
13 авг 2011 :
Бывший вокалист FOREIGNER обвинил нынешний состав группы в том, что они “дурят зрителей”
11 авг 2011 :
FOREIGNER выпустят "Acoustique" в сентябре
30 июл 2011 :
Новая компиляция FOREIGNER выйдет в сентябре
12 ноя 2010 :
Концертный релиз FOREIGNER
29 янв 2010 :
Новый альбом FOREIGNER выйдет в Европе 1 марта
7 авг 2009 :
Подробности о новом альбоме FOREIGNER
