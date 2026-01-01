12 мар 2026



OVERKILL хотят записать альбом этим летом



В рамках визита в программу "Trunk Nation With Eddie Trunk", у вокалиста OVERKILL спросили, как дела с новым материалом:



«Мы постоянно работаем над новой музыкой. Это было главным мотивом еще со времен [раннего OVERKILL]. Ты всегда находишься в состоянии сочинительства. Ты держишь ухо востро, ты работаешь над материалом, по крайней мере, я так считаю. Но мы планируем записать его, возможно, в конце [нашего предстоящего тура по США] [с TESTAMENT и DESTRUCTION]. В музыкальном плане он в значительной степени готов. Мне нужно добавить несколько мелодических линий, несколько гармоний и припевов, а также несколько текстов песен. Но мы уже планируем турне на 27, и, возможно, релиз в конце 26-го».



На вопрос, собираются ли он и его коллеги по OVERKILL исполнять какую-либо новую музыку в туре с TESTAMENT и DESTRUCTION, который начнется 14 марта в Портленде, штат Орегон, он ответил:



«Нет, мы не собираемся. Мы просто едем в тур, чтобы снова размять ноги. Это будет здорово. Басист OVERKILL D.D. долгое время проходил реабилитацию из-за проблем с плечами и прочим, так что это удерживало всех от того, чтобы заняться этим делом. Насколько помню, что на данный момент он перенес три операции — две справа и одну слева, и все три из них связаны с повреждениями вращательной манжеты плеча. Я же просто хочу снова начать петь.



Я полагаю, что в за этот период и во время пандемии я дал наименьшее количество концертов в своей карьере, поскольку еще до того, как я подписал контракт, я выступал в [легендарном бруклинском клубе, Нью-Йорк] L'Amours, на Стейтен-Айленде или в некоторых клубах Джерси».



На вопрос, сможет ли D.D. принять участие в американском турне OVERKILL с TESTAMENT и DESTRUCTION, Bobby ответил:



«Нет, он не сможет участвовать [в этих концертах]. Christian [Olde Wolbers] из FEAR FACTORY будет с нами. В 24-м он был кандидатом на место D.D. но тогда ему сделали только одну операцию, так что D.D. поучаствовал в некоторых [шоу], но даже это для него оказалось слишком. Он просто сказал, что не может этого сделать».







