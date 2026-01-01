Arts
Новости
*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 43
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 38
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 34
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 34
*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 32
*

Ayreon

*



13 мар 2026 : 		 Концертное видео AYREON

6 фев 2026 : 		 Концертное видео AYREON

9 окт 2025 : 		 Умер один из вокалистов AYREON

28 авг 2025 : 		 У одного из вокалистов AYREON рак

21 апр 2025 : 		 Новое видео AYREON

22 май 2024 : 		 Концертное видео AYREON

4 апр 2024 : 		 Концертное видео AYREON

4 фев 2024 : 		 Концертное видео AYREON

21 окт 2023 : 		 AYREON готовят концертный альбом

21 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от AYREON

1 ноя 2022 : 		 Билеты на концерты AYREON распроданы

14 окт 2022 : 		 AYREON целиком исполнят "01011001"

13 окт 2022 : 		 Фрагмент переиздания AYREON

8 сен 2022 : 		 Переиздание AYREON выйдет осенью

23 апр 2021 : 		 Лидер AYREON хотел Rob'a, но тот отказал

28 ноя 2020 : 		 Рождественский трек AYREON

14 окт 2020 : 		 Позиции в чартах AYREON

8 окт 2020 : 		 Альбом AYREON стал первым

5 окт 2020 : 		 Новое видео AYREON

27 сен 2020 : 		 Рассказ об издании альбома AYREON

18 сен 2020 : 		 Видео с текстом от AYREON

4 сен 2020 : 		 Видео с текстом от AYREON с участием вокалистки EPICA

25 авг 2020 : 		 О записи нового альбома AYREON

24 июл 2020 : 		 О записи нового альбома AYREON

19 июл 2020 : 		 Новые песни AYREON

13 июл 2020 : 		 Лидер AYREON о клавишнике
Концертное видео AYREON



Everybody Dies (30th Anniversary - An Amazing Flight Through Time), концертное видео AYREON, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового концертного релиза ‘An Amazing Flight Through Time’, записанного в сентябре прошлого года, который будет доступен в следующих вариантах:

– Ltd Edition Box Set
– 3LP Red
– Earbook
– 2CD + DVD
– Bluray
– Digital

Лимитированный бокс-сет будет включать:

• Heavy duty cardboard box
• 30th Anniversary - Amazing Flight Through Time - Artbook with 5 Discs (Signed by Arjen)
• 30th Anniversary - Amazing Flight Through Time - 3LP on Red/White tie-dye vinyl - Exclusive vinyl color, only available in this box
• Certificate (Signed by Arjen)
• Folded A2 poster
• 2 Coasters
• Bottle opener
• Button
• Rubber wristband
• Limited to 1000 copies
• Only available from the Mascot Webstore!

Трек-лист:

“Dream Sequencer 1”
“My House On Mars”
“Sail Away To Avalon”
“Green And Cream”
“Days Of The Knights”
“Childhood”
“Dragon On The Sea”
“Sign”
“Sea Of Machines”
“The Year Of ’41”
“The First Man On Earth”
“The Lighthouse/The Argument 2/The Parting”
“Carried By The Wind”
“Dream Sequencer 2”
“The Theory Of Everything”
“Actual Fantasy”
“Into The Black Hole”
“Dreamtime”
“Dawn Of A Million Souls”
“Valley Of The Queens”
“Loser”
Band Introduction Mike
“The Castle Hall”
“Amazing Flight In Space”
“Everybody Dies”
Speech Arjen And Joost
“Set Your Controls”
“Dream Sequencer 3”
“Isolation”






1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
