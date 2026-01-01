Everybody Dies (30th Anniversary - An Amazing Flight Through Time), концертное видео AYREON, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового концертного релиза ‘An Amazing Flight Through Time’, записанного в сентябре прошлого года, который будет доступен в следующих вариантах:
– Ltd Edition Box Set
– 3LP Red
– Earbook
– 2CD + DVD
– Bluray
– Digital
Лимитированный бокс-сет будет включать:
• Heavy duty cardboard box
• 30th Anniversary - Amazing Flight Through Time - Artbook with 5 Discs (Signed by Arjen)
• 30th Anniversary - Amazing Flight Through Time - 3LP on Red/White tie-dye vinyl - Exclusive vinyl color, only available in this box
• Certificate (Signed by Arjen)
• Folded A2 poster
• 2 Coasters
• Bottle opener
• Button
• Rubber wristband
• Limited to 1000 copies
• Only available from the Mascot Webstore!
Трек-лист:
“Dream Sequencer 1”
“My House On Mars”
“Sail Away To Avalon”
“Green And Cream”
“Days Of The Knights”
“Childhood”
“Dragon On The Sea”
“Sign”
“Sea Of Machines”
“The Year Of ’41”
“The First Man On Earth”
“The Lighthouse/The Argument 2/The Parting”
“Carried By The Wind”
“Dream Sequencer 2”
“The Theory Of Everything”
“Actual Fantasy”
“Into The Black Hole”
“Dreamtime”
“Dawn Of A Million Souls”
“Valley Of The Queens”
“Loser”
Band Introduction Mike
“The Castle Hall”
“Amazing Flight In Space”
“Everybody Dies”
Speech Arjen And Joost
“Set Your Controls”
“Dream Sequencer 3”
“Isolation”
