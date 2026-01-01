сегодня



Новая песня MICHAEL SWEET



MICHAEL SWEET представил новый сингл из альбома, "The Master Plan", релиз которого намечен на третье апреля.



«Мы все кого-то теряли. Мы все чувствуем боль от этой потери. Я написал эту песню, чтобы помочь людям исцелиться».



Трек-лист "The Master Plan":



01. The Master Plan

02. Lord

03. Stronger

04. Eternally

05. You Lead I'll Follow

06. Desert Stream

07. Believer

08. Again

09. Faith

10. Worship You http://www.michaelsweet.com/







