Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 43
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 38
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 34
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 34
*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 32
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 43
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 38
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 34
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 34
*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 32
[= ||| все новости группы



*

Led Zeppelin

*



13 мар 2026 : 		 Новый релиз LED ZEPPELIN выйдет весной

21 окт 2025 : 		 Фильм о LED ZEPPELIN претендует на награду

16 сен 2025 : 		 Кавер-версия LED ZEPPELIN от HARP TWINS/VOFGANG TWINS

13 авг 2025 : 		 Новая книга LED ZEPPELIN выйдет осенью

5 авг 2025 : 		 Ремастированный трек от LED ZEPPELIN

25 июл 2025 : 		 Концертный ЕР LED ZEPPELIN выйдет осенью

12 фев 2025 : 		 Документальный фильм LED ZEPPELIN стал самым успешным музыкальным релизом в IMAX

23 янв 2025 : 		 Тизер фильма о LED ZEPPELIN

7 дек 2024 : 		 Альбомы LED ZEPPELIN вернулись в чарты

7 дек 2024 : 		 Фильм о LED ZEPPELIN покажут в кино

7 сен 2024 : 		 CLASSIC ALBUMS исполнили LED ZEPPELIN

15 июл 2024 : 		 Концертная запись LED ZEPPELIN 1973 года

2 июн 2024 : 		 Концертная запись LED ZEPPELIN 1972 года

22 май 2024 : 		 Фильм о LED ZEPPELIN выйдет на экраны

13 май 2024 : 		 ROBERT PLANT создал новый микс классики LED ZEPPELIN

20 апр 2024 : 		 Видео с выступления LED ZEPPELIN

8 апр 2024 : 		 Видео с выступления LED ZEPPELIN

20 фев 2024 : 		 Видео с выступления LED ZEPPELIN 1972 года

5 фев 2024 : 		 JIMMY PAGE по контракту мог уволить любого участника LED ZEPPELIN

21 ноя 2023 : 		 ROBERT PLANT о распаде LED ZEPPELIN: «Это было правильно для меня»

16 сен 2023 : 		 Альбом LED ZEPPELIN выйдет в честь юбилея Atlantic Records

6 сен 2023 : 		 Конверт альбома LED ZEPPELIN с автографами ушёл за 15 000 фунтов

21 авг 2023 : 		 LINDSEY STIRLING исполнила хит LED ZEPPELIN

22 июл 2023 : 		 LINDSEY STIRLING исполнила хит LED ZEPPELIN

4 июн 2023 : 		 Концертное видео LED ZEPPELIN

21 май 2023 : 		 Концертное видео LED ZEPPELIN
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новый релиз LED ZEPPELIN выйдет весной



zoom
Sony Pictures Home Entertainment сообщили о том, что 14 апреля состоится выпуск Ultimate Collector’s Edition документальной ленты LED ZEPPELIN Becoming Led Zeppelin, который будет содержать:

– 2‑Disc 4K UHD and Blu‑ray SteelBook edition
– Four exclusive photo card prints
– Two limited‑edition guitar picks
– Iron‑on jacket patch
– Vinyl guitar case sticker
– Special letter to fans from Director Bernard MacMahon




Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 122

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом