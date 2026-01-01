сегодня



Новый релиз LED ZEPPELIN выйдет весной



Sony Pictures Home Entertainment сообщили о том, что 14 апреля состоится выпуск Ultimate Collector’s Edition документальной ленты LED ZEPPELIN Becoming Led Zeppelin, который будет содержать:



– 2‑Disc 4K UHD and Blu‑ray SteelBook edition

– Four exclusive photo card prints

– Two limited‑edition guitar picks

– Iron‑on jacket patch

– Vinyl guitar case sticker

– Special letter to fans from Director Bernard MacMahon http://www.led-zeppelin.com







