Сингл GLENN DANZIG ушел за 10 000 долларов



Первый сингл GLENN DANZIG, “Who Killed Marilyn?”, выпущенный в 1981 году тиражом в 25 копий на собственном лейбле музыканта Plan 9, был продан за 10 000 долларов .



«Эта продажа стала первой на Discogs этой версии издания. Продавец утверждает, что является первоначальным владельцем и что они получили ее от Danzig'a в 1983 году». http://www.danzig-verotik.com







