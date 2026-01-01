Borknagar
Норвегия
Folk Rock
Black Metal
Viking Metal
http://www.borknagar.com
Myspace:
http://www.myspace.com/borknagar
Facebook:
https://www.facebook.com/borknagarofficial
15 мар 2026
:
Альбом BORKNAGAR выйдет на виниле
23 фев 2024
:
Новое видео BORKNAGAR
7 фев 2024
:
Новое видео BORKNAGAR
17 янв 2024
:
Новое видео BORKNAGAR
15 дек 2023
:
Новая песня BORKNAGAR
30 ноя 2021
:
Семплы переиздания BORKNAGAR
15 ноя 2021
:
Фрагмент переиздания BORKNAGAR
4 окт 2021
:
BORKNAGAR отменили европейский тур
22 сен 2021
:
BORKNAGAR переиздают дебют
28 сен 2019
:
Новое видео BORKNAGAR
27 сен 2019
:
Рассказ об издании альбома BORKNAGAR
7 сен 2019
:
Новое видео BORKNAGAR
2 авг 2019
:
Новый сингл BORKNAGAR
20 июн 2019
:
Новый альбом BORKNAGAR выйдет в сентябре
23 апр 2019
:
Видео с выступления BORKNAGAR на Wacken Open Air в 2009 году
26 мар 2019
:
BORKNAGAR завершили запись альбома
26 фев 2019
:
ANDREAS "VINTERSORG" HEDLUND уходит из BORKNAGAR
20 дек 2018
:
BORKNAGAR сменили барабанщика
3 дек 2018
:
BORKNAGAR приступили к записи
12 фев 2018
:
Профессиональное видео с выступления BORKNAGAR
29 янв 2018
:
Из BORKNAGAR ушёл гитарист
8 авг 2016
:
Профессиональное видео полного выступления BORKNAGAR
23 дек 2015
:
Видео с текстом от BORKNAGAR
22 ноя 2015
:
Видео с текстом от BORKNAGAR
2 окт 2015
:
Новый альбом BORKNAGAR выйдет в январе
30 апр 2015
:
Оригинальный вокалист BORKNAGAR на новом альбоме коллектива
23 апр 2015
:
Тизер к переизданию BORKNAGAR
20 фев 2015
:
Готовится переиздание BORKNAGAR
9 авг 2013
:
VINTERSORG пропустит выступление BORKNAGAR
8 ноя 2012
:
CENTURY MEDIA выпустит на виниле альбомы BORKNAGAR и MAYHEM
9 июл 2012
:
Новое видео BORKNAGAR
26 мар 2012
:
Новая песня BORKNAGAR
13 мар 2012
:
30-минутное интервью с Øystein G. Brun BORKNAGAR
22 фев 2012
:
Новый ударник BORKNAGAR
9 фев 2012
:
Новая песня BORKNAGAR
19 янв 2012
:
Обложка и трек-лист нового альбома BORKNAGAR
14 янв 2012
:
Детали нового альбома BORKNAGAR
18 дек 2011
:
BORKNAGAR начали сведение
25 окт 2011
:
Новости от BORKNAGAR: уход барабанщика и некоторые подробности об альбоме
19 июл 2011
:
Новости о новом альбоме BORKNAGAR
23 апр 2011
:
I.C.S. VORTEX вернулся в BORKNAGAR
30 мар 2011
:
BORKNAGAR подписали контракт с CENTURY MEDIA RECORDS
11 июн 2010
:
I.C.S. VORTEX вернулся в BORKNAGAR
2 июн 2010
:
BORKNAGAR расстались с басистом
30 янв 2010
:
Новая песня BORKNAGAR
18 дек 2009
:
Детали изданий нового альбома BORKNAGAR
27 ноя 2009
:
Детали нового альбома BORKNAGAR
21 окт 2009
:
Дата выхода нового альбома BORKNAGAR
1 окт 2009
:
Гитарист BORKNAGAR рассказал о новом альбоме
8 авг 2009
:
Объявлена причина задержки выхода альбомов BORKNAGAR и IN VAIN
14 апр 2009
:
Стало известно название нового альбома BORKNAGAR
31 окт 2008
:
BORKNAGAR объявили нового барабанщика
23 май 2008
:
Ударник Asgeir Mickelson покинул BORKNAGAR
30 авг 2006
:
BORKNAGAR: Подробности о новом акустическом альбоме
13 июн 2006
:
BORKNAGAR завершают работу над акустическим альбомом
25 сен 2002
:
BORKNAGAR остались без автобуса
24 дек 2001
:
Borknagar планируют посетить Америку.
сегодня
Альбом BORKNAGAR выйдет на виниле
Season Of Mist сообщили о том, что 15 мая состоится выход виниловой версии альбома True North в следующих вариантах:
– 2×12″ Vinyl Gatefold (Black)
– 2×12” Vinyl Gatefold (Crystal clear, black and white marbled)
Трек-лист:
“Thunderous”
“Up North”
“The Fire That Burns”
“Lights”
“Wild Father’s Heart”
“Mount Rapture”
“Into the White”
“Tidal”
“Voices”
http://www.borknagar.com
