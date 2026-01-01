Новый ЕР ANNEKE VAN GIERSBERGEN выйдет весной

ANNEKE VAN GIERSBERGEN выпустит новый ЕР, получивший название La Mort, 27 марта в цифровом варианте и 18 апреля на специальном виниле ко дню музыкального магазина:
«Не каждая песня на "La Mort" в буквальном смысле слова о смерти, написание песен не подчиняется таким правилам, и я рада, что это не так. ‘Sail To The Sun’, однако, посвящена прощанию с моим отцом. Однажды он построил свою собственную мореходную лодку, и мы провели много семейных праздников на воде. Это воспоминание очень близко моему сердцу»
Трек-лист:
“Fade In Fade Out”
“Handle Me With Care”
“Red Sky”
“Sail Towards The Sun”
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет