Новый ЕР ANNEKE VAN GIERSBERGEN выйдет весной



ANNEKE VAN GIERSBERGEN выпустит новый ЕР, получивший название La Mort, 27 марта в цифровом варианте и 18 апреля на специальном виниле ко дню музыкального магазина:



«Не каждая песня на "La Mort" в буквальном смысле слова о смерти, написание песен не подчиняется таким правилам, и я рада, что это не так. ‘Sail To The Sun’, однако, посвящена прощанию с моим отцом. Однажды он построил свою собственную мореходную лодку, и мы провели много семейных праздников на воде. Это воспоминание очень близко моему сердцу»



Трек-лист:



“Fade In Fade Out”

“Handle Me With Care”

“Red Sky”

“Sail Towards The Sun”







