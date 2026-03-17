*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 51
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 44
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 38
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 34
*Умер Фил Кэмпбелл 32
17 мар 2026 : 		 Гитарист QUIET RIOT: «Сейчас один из самых успешных составов»

25 янв 2024 : 		 Видео с выступления QUIET RIOT

16 янв 2023 : 		 Новое видео QUIET RIOT

18 июн 2022 : 		 QUIET RIOT против переиздания

8 июн 2022 : 		 CHUCK WRIGHT: «Хорошо, что я ушёл из QUIET RIOT»

29 май 2022 : 		 Переиздание QUIET RIOT выйдет летом

26 май 2022 : 		 RUDY SARZO — о возвращении в QUIET RIOT: «Я не тот чел, что раньше»

29 мар 2022 : 		 Первые альбомы QUIET RIOT будут переизданы

15 мар 2022 : 		 На новом альбоме QUIET RIOT будет песня с вокалом Кевина ДюБроу

25 фев 2022 : 		 Концертное видео QUIET RIOT 1979 года

21 фев 2022 : 		 Видео с выступления QUIET RIOT

4 янв 2022 : 		 KELLY GARNI впервые за 43 года выступил с QUIET RIOT

28 дек 2021 : 		 QUIET RIOT готовят что-то новое

8 дек 2021 : 		 Видео с выступления QUIET RIOT

5 дек 2021 : 		 RUDY SARZO: «Будем достойно нести знамя QUIET RIOT!»

23 ноя 2021 : 		 Маска QUIET RIOT ушла за 50 000

15 ноя 2021 : 		 Видео памяти барабанщика QUIET RIOT

8 ноя 2021 : 		 RUDY SARZO отыграл с QUIET RIOT

1 ноя 2021 : 		 Панихида по барабанщику QUIET RIOT пройдёт в ноябре

28 окт 2021 : 		 Маска QUIET RIOT уйдёт с молотка

30 сен 2021 : 		 Кавер-версия Бьорк от басиста QUIET RIOT

3 авг 2021 : 		 RUDY SARZO возвращается в QUIET RIOT

7 июл 2021 : 		 Фрэнки на новом треке QUIET RIOT

10 мар 2021 : 		 Видео с выступления QUIET RIOT

4 мар 2021 : 		 Бывший вокалист QUIET RIOT: «Не боюсь я вируса, и вакцину не хочу!»

23 фев 2021 : 		 CARLOS CAVAZO о решение QUIET RIOT продолжать: «Это же...»
Гитарист QUIET RIOT: «Сейчас один из самых успешных составов»



В недавнем интервью гитарист QUIET RIOT Alex Grossi поговорил о текущем состоянии коллектива:

«Да, у нас все отлично. С точки зрения концертных выступлений, дела у группы идут лучше, чем когда–либо — если не считать того времени, когда они были на пике популярности в 1983 году, а состояние металла было на первом месте. В некотором смысле нынешний состав, вероятно, является наиболее успешной версией группы с тех пор. И он самый стабильный. Я полагаю, что в течение следующего года или около того настанет момент, когда состав группы без изменений продержался больше всего за всю историю ее существования, начиная с Рэнди Роудса. С 2021 года в группе не менялся ни один участник. Что касается гитаристов, то я с гордостью могу сказать, что... был Рэнди Роудс, был Carlos Cavazo, а теперь есть я. Есть пара парней, которые давали концерты то тут, то там, или, может быть, подменяли друг друга. Но что касается официальных участников, то в этой группе было всего три официальных гитариста. Я всего в одном шаге от Рэнди Роудса – и это очень важный для меня аспект!»



17 мар 2026
olly71
там в этом * успешном составе * хоть один оригинальный участник остался ?
