Гитарист QUIET RIOT: «Сейчас один из самых успешных составов»



В недавнем интервью гитарист QUIET RIOT Alex Grossi поговорил о текущем состоянии коллектива:



«Да, у нас все отлично. С точки зрения концертных выступлений, дела у группы идут лучше, чем когда–либо — если не считать того времени, когда они были на пике популярности в 1983 году, а состояние металла было на первом месте. В некотором смысле нынешний состав, вероятно, является наиболее успешной версией группы с тех пор. И он самый стабильный. Я полагаю, что в течение следующего года или около того настанет момент, когда состав группы без изменений продержался больше всего за всю историю ее существования, начиная с Рэнди Роудса. С 2021 года в группе не менялся ни один участник. Что касается гитаристов, то я с гордостью могу сказать, что... был Рэнди Роудс, был Carlos Cavazo, а теперь есть я. Есть пара парней, которые давали концерты то тут, то там, или, может быть, подменяли друг друга. Но что касается официальных участников, то в этой группе было всего три официальных гитариста. Я всего в одном шаге от Рэнди Роудса – и это очень важный для меня аспект!» http://www.officialquietriot.com





