*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 49
*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 43
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 42
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 38
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 34
15 мар 2026 : 		 MICHAEL SWEET почтили память вокалиста BOSTON

10 мар 2026 : 		 Умер вокалист BOSTON

31 окт 2022 : 		 Видео с текстом от вокалиста BOSTON

1 окт 2022 : 		 Вокалист BOSTON выпускает сольный альбом

1 дек 2021 : 		 Гитарист BOSTON: «Я всегда был изгоем»

24 мар 2017 : 		 Умер бывший барабанщик BOSTON

14 янв 2014 : 		 EPK от BOSTON

12 дек 2013 : 		 Рождественский трек от BOSTON

20 ноя 2013 : 		 Новая песня BOSTON

29 окт 2013 : 		 Новая песня BOSTON

28 окт 2013 : 		 Семплы новых песен BOSTON

22 окт 2013 : 		 Детали нового альбома BOSTON

14 окт 2013 : 		 Обложка нового альбома BOSTON

10 окт 2013 : 		 BOSTON выпустят новый альбом в декабре

15 авг 2011 : 		 Новый альбом BOSTON готов на 85%

11 авг 2011 : 		 MICHAEL SWEET покинул BOSTON

7 май 2008 : 		 BOSTON запишут новый альбом после летнего турне
MICHAEL SWEET почтили память вокалиста BOSTON



MICHAEL SWEET, бывший участник BOSTO с 2008 по 2011 год, отреагировал на известие о смерти Томми ДеКарло:

«Еще несколько историй о Томми Декарло:

Когда мы гастролировали вместе, мы оба терпеть не могли летать. Том нанял двухмоторный винтовой самолет, чтобы возить группу с концерта на концерт. Но у них также было несколько автобусов. И специальный автобус для группы.

Были времена, когда мы с Томми отказывались от полетов, чтобы просто посидеть в автобусе и поиграть в игры. Только я и Томми. Мы много смеялись и разговаривали. За это время мы стали близкими друзьями.

А еще я был тем парнем, которому было поручено возить Томми по магазинам. В основном, чтобы помочь ему подготовиться к выступлению. Мы ходили по магазинам и получали от этого удовольствие. Столько потрясающих воспоминаний.

И последнее, но не менее важное (на данный момент): в то время мы оба были плотоядными. Boston — веганская группа. Они даже пригласили собственного шеф-повара, чтобы он готовил для группы. Мы с Томми ходили куда-нибудь в поисках отличного стейка, когда у нас была такая возможность. И мы всегда были бы обеспокоены тем, что нас могут застукать за этим занятием. Мы никогда этого не попадались.

У меня осталось так много приятных воспоминаний о времени, проведенном с BOSTON/ Томми. Мы общались почти каждый день до начала тура и после его окончания, в течение довольно долгого времени. Он был светом для меня, и я могу только надеяться, что и я был светом для него.

Да благословит тебя Бог, мой старый друг!»



КомментарииСкрыть/показать

