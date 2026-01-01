MICHAEL SWEET почтили память вокалиста BOSTON



MICHAEL SWEET, бывший участник BOSTO с 2008 по 2011 год, отреагировал на известие о смерти Томми ДеКарло:



«Еще несколько историй о Томми Декарло:



Когда мы гастролировали вместе, мы оба терпеть не могли летать. Том нанял двухмоторный винтовой самолет, чтобы возить группу с концерта на концерт. Но у них также было несколько автобусов. И специальный автобус для группы.



Были времена, когда мы с Томми отказывались от полетов, чтобы просто посидеть в автобусе и поиграть в игры. Только я и Томми. Мы много смеялись и разговаривали. За это время мы стали близкими друзьями.



А еще я был тем парнем, которому было поручено возить Томми по магазинам. В основном, чтобы помочь ему подготовиться к выступлению. Мы ходили по магазинам и получали от этого удовольствие. Столько потрясающих воспоминаний.



И последнее, но не менее важное (на данный момент): в то время мы оба были плотоядными. Boston — веганская группа. Они даже пригласили собственного шеф-повара, чтобы он готовил для группы. Мы с Томми ходили куда-нибудь в поисках отличного стейка, когда у нас была такая возможность. И мы всегда были бы обеспокоены тем, что нас могут застукать за этим занятием. Мы никогда этого не попадались.



У меня осталось так много приятных воспоминаний о времени, проведенном с BOSTON/ Томми. Мы общались почти каждый день до начала тура и после его окончания, в течение довольно долгого времени. Он был светом для меня, и я могу только надеяться, что и я был светом для него.



Да благословит тебя Бог, мой старый друг!» http://www.bandboston.com





