STRYPER готовят винил



STRYPER сообщили о планах выпуска виниловой версии Soldiers Under Command – Live At Spirithouse.



«В прошлом году, когда мы выпустили альбом Soldiers Under Command – Live At Spirithouse на CD, многие просили нас выпустить его на виниле. Мы вас услышали! Будет доступен вариант на белом виниле (всего 1000 экземпляров), который восходит к оригинальному белому винилу SUC, выпущенному лейблом Enigma Records в 1985 году. Будет также вариант золотого винила (всего 250 экземпляров), который с гордостью представляет оригинальную версию, получившую золотой сертификат RIAA». http://www.stryper.com





