*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 43
*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 39
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 38
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 38
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 34
The Silent Rage

14 мар 2026 : 		 THE SILENT RAGE покинули гитарист и вокалист

29 окт 2025 : 		 Видео с текстом от THE SILENT RAGE

30 дек 2023 : 		 Новое видео THE SILENT RAGE

25 июл 2023 : 		 Видео с текстом от THE SILENT RAGE

5 май 2023 : 		 Видео с текстом от THE SILENT RAGE

7 апр 2023 : 		 Новое видео THE SILENT RAGE

16 мар 2023 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома THE SILENT RAGE

5 фев 2023 : 		 THE SILENT RAGE на Scarlet Records

29 дек 2018 : 		 THE SILENT RAGE представили нового вокалиста

9 дек 2018 : 		 THE SILENT RAGE нашли вокалиста

29 сен 2016 : 		 Видео с текстом от THE SILENT RAGE

26 сен 2015 : 		 THE SILENT RAGE представили гостей

28 июн 2015 : 		 Тизер нового альбома THE SILENT RAGE

12 апр 2015 : 		 THE SILENT RAGE завершили запись

5 май 2013 : 		 THE SILENT RAGE нашли нового вокалиста

2 окт 2011 : 		 Новый ударник THE SILENT RAGE
THE SILENT RAGE покинули гитарист и вокалист



THE SILENT RAGE опубликовали следующее сообщение:

«Легионеры,

Мы хотели бы официально сообщить, что вокалист Michalis Rinakakis и ведущий гитарист Nikos Sarbanis расстаются с остальными участниками THE SILENT RAGE. Это решение было принято обоюдно и в дружеской атмосфере, без каких-либо разногласий между сторонами. Мы искренне благодарим их за преданность группе и желаем им всяческих успехов в будущих начинаниях».

Оставшиеся участники THE SILENT RAGE:

«Изменения в составе никогда не даются легко. И Nikos, и Michalis были важной частью THE SILENT RAGE на протяжении последних восьми лет, и их вклад навсегда останется значимой частью истории группы. Мы благодарны им за всё, что они сделали для THE SILENT RAGE, и желаем им удачи на новом пути. Моменты, которые мы пережили вместе, навсегда останутся с нами».

Nikos Sarbanis: «После восьми лет работы в THE SILENT RAGE в качестве ведущего гитариста и композитора я принял решение покинуть группу.

Оглядываясь назад, я вспоминаю бессонные ночи, моменты вдохновения, радость, творческие разногласия и бесчисленные переживания — всё то, что и составляет жизнь в группе. Это был путь, полный уроков и личного роста. У каждой главы есть своё начало и свой конец, и для меня настало время исследовать новые музыкальные направления.

Я горжусь тем, чего мы достигли вместе, и тем следом, который оставляю в истории группы».

Michalis Rinakakis также прокомментировал своё решение: «После восьми удивительных лет пришло время попрощаться с THE SILENT RAGE.

Это было вдохновляющее путешествие, подарившее мне множество замечательных моментов вместе с моими братьями по пауэр-металлу. Я желаю им всего наилучшего в их дальнейших начинаниях.

Это решение было принято взаимно и в дружеской атмосфере. Теперь я намерен уделить больше времени своим предстоящим релизам с DRAGONRIDER и METAL RAIDER.

Огромное спасибо всем — как нынешним, так и бывшим участникам THE SILENT RAGE, членам команды, организаторам, фотографам и, конечно, вам, поклонникам TSR, — за все эти прекрасные моменты. Надеюсь, что в будущем наши пути ещё пересекутся.

“Only you can turn the world upside down…
Cast away fear, and your soul will rise again…”»

Группа добавляет:

«Это завершение одной главы, но не конец нашего пути. Легион продолжит движение вперёд — к новым участникам, новым сценам и новой музыке. Следите за новостями».



