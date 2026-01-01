сегодня



THE SILENT RAGE покинули гитарист и вокалист



THE SILENT RAGE опубликовали следующее сообщение:



«Легионеры,



Мы хотели бы официально сообщить, что вокалист Michalis Rinakakis и ведущий гитарист Nikos Sarbanis расстаются с остальными участниками THE SILENT RAGE. Это решение было принято обоюдно и в дружеской атмосфере, без каких-либо разногласий между сторонами. Мы искренне благодарим их за преданность группе и желаем им всяческих успехов в будущих начинаниях».



Оставшиеся участники THE SILENT RAGE:



«Изменения в составе никогда не даются легко. И Nikos, и Michalis были важной частью THE SILENT RAGE на протяжении последних восьми лет, и их вклад навсегда останется значимой частью истории группы. Мы благодарны им за всё, что они сделали для THE SILENT RAGE, и желаем им удачи на новом пути. Моменты, которые мы пережили вместе, навсегда останутся с нами».



Nikos Sarbanis: «После восьми лет работы в THE SILENT RAGE в качестве ведущего гитариста и композитора я принял решение покинуть группу.



Оглядываясь назад, я вспоминаю бессонные ночи, моменты вдохновения, радость, творческие разногласия и бесчисленные переживания — всё то, что и составляет жизнь в группе. Это был путь, полный уроков и личного роста. У каждой главы есть своё начало и свой конец, и для меня настало время исследовать новые музыкальные направления.



Я горжусь тем, чего мы достигли вместе, и тем следом, который оставляю в истории группы».



Michalis Rinakakis также прокомментировал своё решение: «После восьми удивительных лет пришло время попрощаться с THE SILENT RAGE.



Это было вдохновляющее путешествие, подарившее мне множество замечательных моментов вместе с моими братьями по пауэр-металлу. Я желаю им всего наилучшего в их дальнейших начинаниях.



Это решение было принято взаимно и в дружеской атмосфере. Теперь я намерен уделить больше времени своим предстоящим релизам с DRAGONRIDER и METAL RAIDER.



Огромное спасибо всем — как нынешним, так и бывшим участникам THE SILENT RAGE, членам команды, организаторам, фотографам и, конечно, вам, поклонникам TSR, — за все эти прекрасные моменты. Надеюсь, что в будущем наши пути ещё пересекутся.



“Only you can turn the world upside down…

Cast away fear, and your soul will rise again…”»



Группа добавляет:



«Это завершение одной главы, но не конец нашего пути. Легион продолжит движение вперёд — к новым участникам, новым сценам и новой музыке. Следите за новостями».





+0 -0



просмотров: 135

