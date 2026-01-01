|
VAN CANTON в новом видео ANGUS McSIX
“Dig Down” feat. VAN CANTO, новое видео группы ANGUS MCSIX, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Angus McSix and the All-Seeing Astral Eye, релиз которого намечен на 13 марта в следующих вариантах:
– 4 CD Boxset, incl. 1CD Digipak, 3 Bonus CD Digisleeve (Animal Vocals Version, Karaoke Version, Director’s Cut Version – Track by Track Commentary), Gym Bag, a flashlight as a key ring with bottle opener function, Sticker (3x), signed Autograph Card (Napalm Records Mailorder exclusive) – strictly limited edition
– 1 LP Gatefold Vinyl Orange / Black Splatter incl 12″ Booklet (Napalm Records Mailorder exclusive) – strictly limited edition
– 1 LP Gatefold Vinyl, White Label Edition, incl. Covercard, hand-numbered (Napalm Records Mailorder exclusive) – strictly limited edition
– 1 LP Gatefold Vinyl Black
– 1 CD Digipak
– Digital Album
Трек-лист:
“6666
“The Fire Of Yore”
“I Am Adam McSix” (feat. Rhapsody Of Fire)
“Dig Down” (feat. Van Canto)
“Techno Men” (feat. Turmion Kätilöt)
“Ork Zero”
“Starlight Stronghold”
“Aetheriyja”
“Let The Search Begin”
“The Power Of Metal” (feat. Freedom Call)
“Into Battle”
