Новости
*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 43
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 38
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 34
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 34
*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 32
Dark Moor

13 мар 2026 : 		 Видео с текстом от DARK MOOR

31 окт 2025 : 		 Видео с текстом от DARK MOOR

7 июн 2024 : 		 Новое видео DARK MOOR

3 ноя 2023 : 		 Видео с текстом от DARK MOOR

13 мар 2023 : 		 Новое видео DARK MOOR

12 ноя 2015 : 		 Новое видео DARK MOOR

8 окт 2015 : 		 Новое видео DARK MOOR

22 сен 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DARK MOOR

11 июн 2015 : 		 DARK MOOR приступают к записи

20 мар 2014 : 		 Видео с выступления DARK MOOR

11 июн 2013 : 		 Новое видео DARK MOOR

3 июн 2013 : 		 Тизер нового альбома DARK MOOR

18 май 2013 : 		 Новая песня DARK MOOR

11 апр 2013 : 		 DARK MOOR выпустят новую работу в июне

21 янв 2013 : 		 Вокалистка TEARS OF MARTYR на новом альбоме DARK MOOR

14 янв 2013 : 		 DARK MOOR начали запись

28 апр 2011 : 		 Новое концертное видео DARK MOOR

15 ноя 2010 : 		 Новая песня DARK MOOR

12 ноя 2010 : 		 Новое видео DARK MOOR

14 окт 2010 : 		 Детали нового альбома DARK MOOR

17 сен 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DARK MOOR

28 июн 2010 : 		 На новом альбоме DARK MOOR будет особая гостья

5 июн 2010 : 		 DARK MOOR работают над новым альбомом

12 янв 2009 : 		 Новое видео DARK MOOR

30 дек 2008 : 		 DARK MOOR расстались с басистом

22 дек 2008 : 		 Новая песня от DARK MOOR в сети
Видео с текстом от DARK MOOR



Una Música en mi Ser, официальное видео с текстом от DARK MOOR, доступно для просмотра ниже.

Это обновленная и полностью испаноязычная версия нашей песни “A Music in my Soul” из альбома Ancestral Romance (2010). Для этой версии группа записала новые партии гитары, баса, ведущего и бэк-вокала, а также добавила акустическую скрипку в исполнении Óscar Calvo, что привнесло в трек новое звуковое измерение.

Испанская адаптация была создана Francisco J. García, , который также является автором оригинальных английских текстов.

Запись и мастеринг были выполнены Luigi Stefanini в известной студии New Sin Studios в Италии, а данное видео создано аудиовизуальной компанией El Ojo Mécanique.




просмотров: 139

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
