Видео с текстом от DARK MOOR



Una Música en mi Ser, официальное видео с текстом от DARK MOOR, доступно для просмотра ниже.



Это обновленная и полностью испаноязычная версия нашей песни “A Music in my Soul” из альбома Ancestral Romance (2010). Для этой версии группа записала новые партии гитары, баса, ведущего и бэк-вокала, а также добавила акустическую скрипку в исполнении Óscar Calvo, что привнесло в трек новое звуковое измерение.



Испанская адаптация была создана Francisco J. García, , который также является автором оригинальных английских текстов.



Запись и мастеринг были выполнены Luigi Stefanini в известной студии New Sin Studios в Италии, а данное видео создано аудиовизуальной компанией El Ojo Mécanique.







