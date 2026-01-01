*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 43
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 38
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 38
*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 35
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 34
Новое видео SABATON



zoom
"Yamato", новое видео SABATON, доступно для просмотра ниже. Этот клип создан в сотрудничестве с игрой World Of Warships. Это уже вторая работа группы с World Of Warships — первой была композиция "Bismarck".

Так назывался массивный японский линкор, построенный в строжайшей тайне и представленный в 1941 году как самое выдающееся судно своего времени. Созданный для господства в морской войне, он стал непревзойдённым плавучим символом силы.

В 1945 году, как известно, "Yamato" отправился в самоубийственный поход в открытое море, чтобы поддержать оборону Окинавы. Несмотря на непрекращающиеся атаки авиации и значительно превосходящие силы противника на воде, "Yamato" и его экипаж не сдались. Они сражались до самого конца, пока мощный взрыв не нанёс кораблю смертельный удар. Линкор ушёл на дно, окружённый ореолом славы…

В октябре прошлого года в Белграде, Сербия, в рамках сотрудничества с WORLD OF WARSHIPS и WARGAMING, SABATON сняли музыкальное видео, сопровождающее этот проект. В клипе группа оказывается на борту легендарного корабля во время его последнего боя и вместе с ним погружается в беспощадный океан, продолжая играть до последнего.

Волны захлёстывают палубу, но каждый участник SABATON продолжает играть на своём инструменте, даже когда хаос постепенно поглощает их одного за другим.

Испытывая себя уже в реальности, музыканты столкнулись с суровыми морозами и выдерживали непрерывный поток ледяной воды на протяжении всей съёмки. Участники группы находились в воде, используя дыхательные аппараты, а чтобы добиться максимально реалистичного эффекта погружения, даже надели утяжелители под сценическую одежду. При этом за безопасностью строго следили профессиональные дайверы, сопровождавшие SABATON на протяжении всего процесса.

Говоря о треке, Joakim Brodén отметил:

«Линкоры — очень интересная тема, и военно-морские истории время от времени появляются в истории SABATON. Песня "Bismarck" стала для нас невероятной историей, которую полюбили фанаты, а "Yamato" можно считать своего рода продолжением этой песни. Наш бывший гитарист Tommy Johansson написал её ещё в то время, когда играл в группе. Мы лишь немного “подправили” её уже после того, как Thobbe Englund снова взял на себя обязанности гитариста».

Pär Sundström добавил:

«"Bismarck" получилась невероятно мощной песней, но она так и не вошла ни в один альбом, и нам казалось, что история осталась незавершённой. Мы давно хотели продолжить её.

На протяжении многих лет бесчисленные поклонники просили нас написать песню о Yamato, и мы понимали, что это станет естественным продолжением того, что мы начали с "Bismarck".

Мы сразу знали, что новая песня должна звучать иначе. Когда Tommy начал работать над музыкой, мы почувствовали, что у нас есть именно та самая мощная композиция, которая подходит для этой истории.

Мы снова сотрудничаем с WORLD OF WARSHIPS, и, поскольку наши миры так близки, продолжение этого партнёрства кажется абсолютно естественным. Вместе мы вновь создали по-настоящему легендарное музыкальное видео!»




