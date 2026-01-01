|
|
|
|
все новости группы
|
|
сегодня
Новый альбом EINHERJER выйдет летом
By Norse Music сообщили о заключении контракта с группой EINHERJER, которая летом выпустит новую пластинку.
Frode Glesnes: «Мы гордимся тем, что присоединились к By Norse Music. Лейбл представляет музыкальное видение, глубоко укоренившееся в скандинавской культуре, наследии и художественной целостности — ценностях, которые всегда были центральными для EINHERJER. Поскольку на горизонте маячит новый альбом, кажется, что это правильный союз в нужное время. By Norse понимают, откуда мы родом и куда хотим двигаться дальше, и мы с нетерпением ждем совместной работы, чтобы представить миру следующую главу EINHERJER!»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет