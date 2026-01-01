Новое видео ELEGANT WEAPONS

""Bridges Burn", новое видео группы ELEGANT WEAPONS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Evolution", выходящего 24 апреля на Exciter Records в цифровом варианте и на CD, а виниловое издание будет выпущено позднее.
01. Evil Eyes
02. Generation Me
03. Bridges Burn
04. Holy Roller
05. Come Back To Me
06. The Devil Calls
07. Thrown To The Wolves
08. Shooting Shadows
09. Rupture
10. Mercy Of The Fallen
11. Keeper Of The Keys
