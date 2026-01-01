Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 49
*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 43
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 42
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 38
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 34
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
[= ||| все новости группы



*

Elegant Weapons

*



15 мар 2026 : 		 Новое видео ELEGANT WEAPONS

28 окт 2025 : 		 Альбом ELEGANT WEAPONS почти готов

17 май 2025 : 		 RONNIE ROMERO о новом ELEGANT WEAPONS

13 апр 2025 : 		 ELEGANT WEAPONS почти закончили второй альбом

4 ноя 2024 : 		 У ELEGANT WEAPONS есть половина альбома

25 окт 2024 : 		 RICHIE FAULKNER исполняет ELEGANT WEAPONS

19 июл 2024 : 		 RICHIE FAULKNER исполняет ELEGANT WEAPONS

24 апр 2024 : 		 RICHIE FAULKNER исполняет ELEGANT WEAPONS

2 апр 2024 : 		 Видео с выступления ELEGANT WEAPONS

2 фев 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления ELEGANT WEAPONS

27 янв 2024 : 		 ELEGANT WEAPONS исполняют BLACK SABBATH

18 янв 2024 : 		 RICHIE FAULKNER исполняет ELEGANT WEAPONS

1 ноя 2023 : 		 RICHIE FAULKNER исполняет ELEGANT WEAPONS

3 июл 2023 : 		 ELEGANT WEAPONS исполнили BLACK SABBATH

2 июл 2023 : 		 RICHIE FAULKNER заявил, что будет заниматься ELEGANT WEAPONS после завершения деятельности JUDAS PRIEST

20 июн 2023 : 		 Видео с выступления ELEGANT WEAPONS

16 июн 2023 : 		 Видео с выступления ELEGANT WEAPONS

15 июн 2023 : 		 ELEGANT WEAPONS дебютировали на сцене

26 май 2023 : 		 Новое видео ELEGANT WEAPONS

14 апр 2023 : 		 Новое видео ELEGANT WEAPONS

24 фев 2023 : 		 Новое видео ELEGANT WEAPONS

31 янв 2023 : 		 Вокалист RAINBOW — об ELEGANT WEAPONS: «Люди будут очень удивлены тем, что услышат»

26 окт 2022 : 		 Музыканты JUDAS PRIEST, PANTERA и RAINBOW в ELEGANT WEAPONS
| - |

|||| сегодня

Новое видео ELEGANT WEAPONS



zoom
""Bridges Burn", новое видео группы ELEGANT WEAPONS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Evolution", выходящего 24 апреля на Exciter Records в цифровом варианте и на CD, а виниловое издание будет выпущено позднее.

01. Evil Eyes
02. Generation Me
03. Bridges Burn
04. Holy Roller
05. Come Back To Me
06. The Devil Calls
07. Thrown To The Wolves
08. Shooting Shadows
09. Rupture
10. Mercy Of The Fallen
11. Keeper Of The Keys




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 193

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом