*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 51
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 44
*Умер Фил Кэмпбелл 34
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 34
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 31
19 мар 2026 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я гарантирую удовольствие в TWISTED SISTER»

15 мар 2026 : 		 Как JOEY CASSATA оказался в TWISTED SISTER

9 мар 2026 : 		 DEE SNIDER: «SEBASTIAN BACH один из двух человек, которые могут меня заменить в TWISTED SISTER»

7 мар 2026 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Индустрия звукозаписи — это преступная организация»

6 мар 2026 : 		 SEBASTIAN BACH: «Dee благословил меня на!»

4 мар 2026 : 		 SEBASTIAN BACH споет с TWISTED SISTER

11 фев 2026 : 		 JAY JAY FRENCH об отмене концертов TWISTED SISTER

7 фев 2026 : 		 TWISTED SISTER отменили все концерты

16 янв 2026 : 		 Не ждите от TWISTED SISTER сюрпризов

13 ноя 2025 : 		 Вокалист TWISTED SISTER: «Я либо дурак, либо смелый»

10 ноя 2025 : 		 Новые концерты TWISTED SISTER

13 окт 2025 : 		 TWISTED SISTER думают о новой песне

26 сен 2025 : 		 Почему же не позвали MARK MENDOZA? Отвечает гитарист TWISTED SISTER

22 сен 2025 : 		 Первая подтвержденная дата выступления TWISTED SISTER

20 сен 2025 : 		 Вокалист TWISTED SISTER: «Проблемы со здоровьем здорово поменяли мой взгляд на мир»

14 сен 2025 : 		 Первое шоу TWISTED SISTER пройдет весной

12 сен 2025 : 		 Вокалист TWISTED SISTER: «Ну сдал назад, и что с того?»

11 сен 2025 : 		 TWISTED SISTER опять возвращаются

29 мар 2025 : 		 TWISTED SISTER продались Warner Music Group

9 фев 2025 : 		 Так сдох ли рок? Отвечает гитарист TWISTED SISTER

27 ноя 2024 : 		 MARK 'THE ANIMAL' MENDOZA о реюнионе TWISTED SISTER

11 окт 2024 : 		 Почему автором всех песен TWISTED SISTER является вокалист?

7 авг 2024 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Люди не понимают, насколько тяжело играть тяжелый металл»

11 апр 2024 : 		 DEE SNIDER уже не исключает возможности воссоединения TWISTED SISTER

5 фев 2024 : 		 DEE SNIDER о том, как он использовал галоп в стиле IRON MAIDEN в хите TWISTED SISTER

11 дек 2023 : 		 DEE SNIDER вновь вернёт TWISTED SISTER
SEBASTIAN BACH: «Я гарантирую удовольствие в TWISTED SISTER»



SEBASTIAN BACH в интервью WRIF поговорил о том, как оказался вокалистом в TWISTED SISTER:

«Я фанат TWISTED SISTER. И я вам прямо сейчас скажу, что я, наверное, больший фанат TWISTED SISTER, чем кто-либо из тех, кто это смотрит. Я люблю эту группу. Я ходил на их концерты при любой возможности. Мне очень нравится альбом "You Can't Stop Rock 'N' Roll" с такими песнями, как "The Kids Are Back", "Ride To Live, Live To Ride". Мне нравится альбом "Under The Blade". Мне нравятся песни "Shoot 'Em Down", "Destroyer", "Tear It Loose". Мне нравится "I Wanna Rock", мне нравится "We're Not Gonna Take It", но был и другой период в истории этой группы, когда они были одной из самых яростных рок-групп. И если вы видели их тогда, то понимаете, о чём я.

Когда они выступали в клубах, то играли как панк-рок-группа или как настоящая трэш-металл-группа. Если вы послушаете их версию песни "It's Only Rock 'N' Roll (But I Like It)" группы THE ROLLING STONES, то поймёте, что это что-то вроде спид-металла… Что ж, именно такую энергию я и привнесу. Я, конечно, уже не юноша, но у меня ещё много энергии, когда я выхожу на сцену. И я собираюсь подарить вам, ребята, веселье и энергию в составе TWISTED SISTER.

Я — вокалист TWISTED SISTER. Как же приятно это произносить! Мне нравится это говорить, так что я с нетерпением жду этого. Я также хочу сказать, что никогда не перестану петь "18 And Life", "I Remember You", "Youth Gone Wild", "Monkey Business", "Slave To The Grind". Так что я не собираюсь распускать свою сольную группу. Я продолжаю выступать сольно, но теперь я даю концерты с TWISTED SISTER, которые масштабнее, чем мои сольные выступления. Так что для меня это шаг вперёд. У меня будет более уютная гримёрка [смеётся].

Так что… я с нетерпением жду возможности зажигать с TWISTED SISTER, потому что я люблю эту музыку. И вы даже не можете усомниться в том, что я люблю эту музыку. Я действительно её люблю. Так что невозможно подделать любовь — а я люблю TWISTED SISTER».




