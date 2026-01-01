SEBASTIAN BACH: «Я гарантирую удовольствие в TWISTED SISTER»



SEBASTIAN BACH в интервью WRIF поговорил о том, как оказался вокалистом в TWISTED SISTER:



«Я фанат TWISTED SISTER. И я вам прямо сейчас скажу, что я, наверное, больший фанат TWISTED SISTER, чем кто-либо из тех, кто это смотрит. Я люблю эту группу. Я ходил на их концерты при любой возможности. Мне очень нравится альбом "You Can't Stop Rock 'N' Roll" с такими песнями, как "The Kids Are Back", "Ride To Live, Live To Ride". Мне нравится альбом "Under The Blade". Мне нравятся песни "Shoot 'Em Down", "Destroyer", "Tear It Loose". Мне нравится "I Wanna Rock", мне нравится "We're Not Gonna Take It", но был и другой период в истории этой группы, когда они были одной из самых яростных рок-групп. И если вы видели их тогда, то понимаете, о чём я.



Когда они выступали в клубах, то играли как панк-рок-группа или как настоящая трэш-металл-группа. Если вы послушаете их версию песни "It's Only Rock 'N' Roll (But I Like It)" группы THE ROLLING STONES, то поймёте, что это что-то вроде спид-металла… Что ж, именно такую энергию я и привнесу. Я, конечно, уже не юноша, но у меня ещё много энергии, когда я выхожу на сцену. И я собираюсь подарить вам, ребята, веселье и энергию в составе TWISTED SISTER.



Я — вокалист TWISTED SISTER. Как же приятно это произносить! Мне нравится это говорить, так что я с нетерпением жду этого. Я также хочу сказать, что никогда не перестану петь "18 And Life", "I Remember You", "Youth Gone Wild", "Monkey Business", "Slave To The Grind". Так что я не собираюсь распускать свою сольную группу. Я продолжаю выступать сольно, но теперь я даю концерты с TWISTED SISTER, которые масштабнее, чем мои сольные выступления. Так что для меня это шаг вперёд. У меня будет более уютная гримёрка [смеётся].



Так что… я с нетерпением жду возможности зажигать с TWISTED SISTER, потому что я люблю эту музыку. И вы даже не можете усомниться в том, что я люблю эту музыку. Я действительно её люблю. Так что невозможно подделать любовь — а я люблю TWISTED SISTER».







