Mark Morton

25 мар 2026 : 		 MARK MORTON о переменах в музыкальной индустрии

4 фев 2026 : 		 MARK MORTON и GIBSON представили новый инструмент

28 дек 2025 : 		 MARK MORTON 7 лет не берет в рот крепкого

17 май 2025 : 		 MARK MORTON о решении написать мемуары

23 апр 2025 : 		 MARK MORTON о новой пластинке

15 апр 2025 : 		 MARK MORTON: «Я никогда не считал себя только металл-гитаристом»

9 апр 2025 : 		 MARK MORTON: «Я долго шел ко второму сольнику»

7 фев 2025 : 		 MARK MORTON представил новое видео

19 янв 2025 : 		 MARK MORTON и вокалист THE CADILLAC THREE представили новую песню

13 янв 2025 : 		 Хватает ли денег MARK MORTON?

28 дек 2024 : 		 MARK MORTON шесть лет не берет в рот крепкого

25 окт 2024 : 		 MARK MORTON и NEIL FALLON исполняют LYNYRD SKYNYRD

2 авг 2024 : 		 MARK MORTON удивился, когда...

9 июл 2024 : 		 MARK MORTON: «SLASH научил меня как не брать в рот крепкое»

28 июн 2024 : 		 MARK MORTON: «Сложнее всего было рассказать о смерти дочки»

12 мар 2024 : 		 MARK MORTON выпускает биографию

3 мар 2024 : 		 MARK MORTON выпускает струны

28 дек 2023 : 		 MARK MORTON уже пять лет не берет в рот крепкого

17 ноя 2020 : 		 MARK MORTON: «Использую паузу для сочинения»

15 ноя 2020 : 		 LZZY HALE и MARK MORTON исполняют THE BLACK CROWES

8 окт 2020 : 		 MARK MORTON — о тех, кто не надевает маски

11 сен 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: костяк электората Трампа будет поддерживать его, «несмотря ни на что»

13 май 2020 : 		 MARK MORTON разместил обучающее видео

19 мар 2020 : 		 MARK MORTON разместил обучающее видео

10 фев 2020 : 		 MARK MORTON: «Сольный альбом добавил ясности в работе над новым диском LAMB OF GOD»

28 янв 2020 : 		 MARK MORTON представил новое видео
MARK MORTON о переменах в музыкальной индустрии



MARK MORTON в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как на его взгляд поменялась музыкальная индустрия за тридцать лет:

«Мы делаем кучу разных вещей. Когда группа достигает определённого уровня, это уже не только музыка. Мы играем концерты, постоянно гастролируем, делаем собственные туры, выступаем на фестивалях, ездим по разным странам. Мы пишем музыку, записываем её, продаём мерч.

То есть это сразу несколько разных сторон бизнеса. Есть сама группа как бизнес, а есть музыка — и это та часть, где на самом деле живёт душа. Но при этом это всё равно работа. Нужно зарабатывать деньги, содержать семью. Так что мы постоянно балансируем между всеми этими вещами, и каждая из них со временем меняется.

Гастроли сегодня выглядят совсем не так, как десять лет назад. Но самое большое изменение — это то, как люди слушают музыку.

Я в этом бизнесе уже довольно давно. Когда мы только начинали, мы продавали огромное количество физических копий — тогда это были компакт-диски. Сейчас всё иначе. Физические релизы продаются гораздо меньше, и в основном это снова винил. А стриминг — это, очевидно, главный способ, которым люди сейчас слушают музыку. Так что меняется буквально всё: и правила игры, и сам бизнес.

Но если честно, я думаю, так происходит в любой индустрии. Любой бизнес со временем меняется. Не думаю, что это какая-то уникальная история именно для музыки. Очень мало сфер, которым не приходилось бы адаптироваться и эволюционировать. И нам приходится делать то же самое».

Говоря о контракте LAMB OF GOD с мейджор-лейблом Epic Records в 2003 году, Morton сказал:

«В самом начале мы записывали альбомы с очень ограниченным бюджетом — и звучали они соответственно. Но это часть пути. Когда мы подписали контракт с крупным лейблом в 2003 году и выпустили первый альбом на мейджоре в 2004-м, это был огромный скачок. У нас вдруг появилось гораздо больше ресурсов для записи.

Но я уже почти занимался музыкой на полный рабочий день ещё до подписания контракта. Это не было так, что я подписался с мейджором и на следующий день уволился с работы.

Я был кровельщиком, подрабатывал где только мог, брался за разные случайные работы. Но, конечно, контракт с мейджором и переход, так сказать, в высшую лигу сняли часть финансового давления. Хотя я всё равно жил довольно скромно. Если честно, тогда я думал, что мы просто пару лет поездим в турах, а потом в какой-то момент вернёмся к обычной работе. Но, как оказалось, всё пошло иначе».

Отвечая на вопрос о давлении со стороны лейблов или ожиданий фанатов, Morton сказал:

«Самое сильное давление, которое я когда-либо ощущал, исходило не от лейбла. Оно исходило от нас самих. Когда мы подписали контракт с Epic, мы только что выпустили альбом “As The Palaces Burn”. Он вышел, и, насколько я помню, уже через пять-шесть месяцев мы начали активно общаться с несколькими крупными лейблами.

Когда мы в итоге подписались с Epic, они, конечно, хотели сразу новую пластинку. Типа: “Окей, поехали, давайте записывать альбом”. Проблема была в том, что мы даже толком не успели нормально оттурить “As The Palaces Burn”. И, если честно, мы были просто выжаты творчески. Мы вложили в тот альбом всё, что у нас было.

А теперь мы подписали контракт, и от нас ждут новый материал — прямо сейчас. Я помню, как тогда на меня сильно давила мысль, что это может быть самый важный момент для группы — и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения творчества. А я думаю: “У меня вообще нет нового материала. Что я буду делать?”

Я реально тогда сомневался в себе. Но в итоге всё сложилось».




