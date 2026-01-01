Барабанщик EXODUS: «Я пять чист!»



TOM HUNTING в недавнем интервью поговорил о своем здоровье:



«Они проверяют [меня] постоянно. Они проводят довольно тщательные обследования каждые шесть месяцев. Я уже почти пять лет не болею раком, и я в восторге от [научных результатов]. Во время этих событий у меня было много хороших людей, с которыми я мог поговорить. И я очень благодарен за науку и за то, что они смогли для меня сделать. Они, по сути, уничтожили все это. Мне просто нужно было как-то поднапрячься, положиться на эту науку и постараться сохранить свое отношение к делу. Смех и просто любовь — все это привело к хорошему результату».



Далее он сказал, что продолжает работать над восстановлением уровня своей энергии и выносливости до уровня, который был у него до операции.



«Я чувствую, что все еще набираюсь сил, чувак. Я считаю, что каждый день — это часть пути. Они удалили мой желудок, так что мое тело не могло пострадать сильнее. Но это должно было случиться. Они должны были сделать то, что сделали. И я много катаюсь на лыжах. Я люблю кататься на лыжах, стараюсь укрепить свой организм и играю на барабанах. И плюс всего этого в том, что и то, и другое чертовски весело. Так что, да, мне повезло».







