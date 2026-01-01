Вокалист LACUNA COIL о главной фишке группы



В недавнем интервью Andrea Ferro рассказал о самой характерной и доминирующей особенности LACUNA COIL — двойном вокале, который он делит с Cristina Scabbia. На вопрос о том, как они с Кристиной решают, кто будет петь ту или иную партию при работе над новой музыкой, Andrea ответил:



«Да, обычно это довольно открытый процесс. Со временем мы, конечно, научились делать это лучше, потому что в начале у нас всё-таки было два ведущих вокалиста, и это не всегда было просто.



Иногда возникают вопросы диапазона. Бывает, что какие-то партии идеально подходят Cristina, но не совсем ложатся на мой голос, или наоборот. Или, скажем, одна часть песни требует более тяжёлого звучания, а другая — более светлого, мелодичного припева.



Так что нам пришлось научиться балансировать между двумя совершенно разными голосами. И, как мне кажется, в последние годы нам удалось добиться в этом очень хорошего результата. Чем больше мы этим занимаемся, тем лучше понимаем, как это работает. В конечном итоге всё сводится к тому, что лучше всего подходит конкретной песне.



Если это более агрессивная, тяжёлая партия, скорее всего, её пою я — у меня более мощная подача. А если речь идёт о мелодичном или большом эпическом припеве, то, очевидно, это партия Cristina.



И в этом, на самом деле, есть своя прелесть. Такой подход даёт нам огромные возможности в музыке — мы можем быть тяжёлыми, мрачными, эпичными. Это добавляет гибкости и позволяет работать с разными стилями внутри одной группы.



В каком-то смысле это даже продлевает нам жизнь как группе, потому что мы можем развивать разные стороны нашего звучания. Например, на последних альбомах мы стали немного тяжелее, тогда как раньше писали больше готических песен с большими эпическими припевами.



Нам нравится двигаться в разных направлениях, экспериментировать — чтобы музыка оставалась свежей не только для слушателей, но и для нас самих. Так что наличие двух вокалистов, я бы сказал, действительно помогает группе сохранять долгую жизнь.



При этом сам процесс довольно демократичный. Иногда идеи предлагает Marco “Maki” Coti Zelati, наш басист и основной автор песен в LACUNA COIL. Бывает, он сразу говорит: вот здесь, например, лучше будет звучать Cristina, а здесь — я.



Мы всегда стараемся делать так, как лучше для самой песни. Не обязательно делить вокал строго пополам — 50 на 50. Иногда больше поёт Cristina, иногда больше я. Всё зависит от того, куда развивается музыка и сама композиция. В общем, у нас очень открытый подход. В написании песен у нас практически нет эго — главное, чтобы песня работала».







