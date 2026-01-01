Гитарист POWERRAGE об искусственном интеллекте



В рамках недавнего интервью с JOHN RICCI у него спросили, что он думает об использовании искусственного интеллекта в музыке:



«Что ж, я думаю, у ИИ есть успех. Я не согласен с использованием ИИ для написания музыки, потому что музыка имеет четко выраженный человеческий фактор, и вы должны учитывать это, вы должны сохранять честность музыки. Если вы хотите использовать искусственный интеллект для других целей, например, для создания произведений искусства или графики, если у вас есть идея и вы хотите его использовать для воплощения этой идеи, то тут у меня нет никаких вопросом. Но я не думаю, что ИИ должен играть какую-то роль в написании песен. Все должно оставаться в рамках. В итоге я не против, как и не за. Я придерживаюсь нейтральной позиции, где-то посередине.



Когда вы слышите убойную хэви-металл тему, она точна и каждая нота идеальна, скорость исполнения песни идеальна, то все звучит фальшиво. Поэтому считаю, следует отстранить ИИ от создания песен».







