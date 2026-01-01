Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
[= ||| все новости группы



*

Powerrage

*
| - |

|||| сегодня

Гитарист POWERRAGE об искусственном интеллекте



zoom
В рамках недавнего интервью с JOHN RICCI у него спросили, что он думает об использовании искусственного интеллекта в музыке:

«Что ж, я думаю, у ИИ есть успех. Я не согласен с использованием ИИ для написания музыки, потому что музыка имеет четко выраженный человеческий фактор, и вы должны учитывать это, вы должны сохранять честность музыки. Если вы хотите использовать искусственный интеллект для других целей, например, для создания произведений искусства или графики, если у вас есть идея и вы хотите его использовать для воплощения этой идеи, то тут у меня нет никаких вопросом. Но я не думаю, что ИИ должен играть какую-то роль в написании песен. Все должно оставаться в рамках. В итоге я не против, как и не за. Я придерживаюсь нейтральной позиции, где-то посередине.

Когда вы слышите убойную хэви-металл тему, она точна и каждая нота идеальна, скорость исполнения песни идеальна, то все звучит фальшиво. Поэтому считаю, следует отстранить ИИ от создания песен».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 74

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом