Новости
*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 51
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 36
*Умер Фил Кэмпбелл 34
*Вокалист LAMB OF GOD: «Я бы хотел, чтобы меня запомнили как.... 32
*Новое видео BLUE MEDUSA 23
*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 51
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 36
*Умер Фил Кэмпбелл 34
*Вокалист LAMB OF GOD: «Я бы хотел, чтобы меня запомнили как.... 32
*Новое видео BLUE MEDUSA 23
The Devil Wears Prada

24 мар 2026 : 		 Вокалист THE DEVIL WEARS PRADA о подкладках

23 окт 2025 : 		 Новое видео THE DEVIL WEARS PRADA

2 окт 2025 : 		 Новое видео THE DEVIL WEARS PRADA

11 сен 2025 : 		 Новое видео THE DEVIL WEARS PRADA

22 авг 2025 : 		 Новое видео THE DEVIL WEARS PRADA

10 авг 2025 : 		 THE DEVIL WEARS PRADA выпустит альбом в этом году

18 июн 2025 : 		 Виниловый бокс-сет THE DEVIL WEARS PRADA

3 июн 2025 : 		 Почему THE DEVIL WEARS PRADA так долго работали над альбомом?

23 май 2025 : 		 Бывший барабанщик THE DEVIL WEARS PRADA разбился на самолете

17 апр 2025 : 		 Новое видео THE DEVIL WEARS PRADA

15 апр 2025 : 		 THE DEVIL WEARS PRADA готовят новый сингл

28 фев 2025 : 		 THE DEVIL WEARS PRADA хотят выпустить альбом в этом году

19 ноя 2024 : 		 У THE DEVIL WEARS PRADA полно нового материала

29 май 2024 : 		 Новое видео THE DEVIL WEARS PRADA

8 мар 2024 : 		 Новое видео THE DEVIL WEARS PRADA

27 авг 2023 : 		 Новый трек THE DEVIL WEARS PRADA

24 апр 2023 : 		 Новое видео THE DEVIL WEARS PRADA

7 апр 2023 : 		 Новая песня THE DEVIL WEARS PRADA

17 мар 2023 : 		 Новое видео THE DEVIL WEARS PRADA

1 фев 2023 : 		 Новое видео THE DEVIL WEARS PRADA

14 сен 2022 : 		 Новое видео THE DEVIL WEARS PRADA

26 июл 2022 : 		 Новое видео THE DEVIL WEARS PRADA

7 июн 2022 : 		 Новое видео THE DEVIL WEARS PRADA

4 фев 2022 : 		 Новое видео THE DEVIL WEARS PRADA

30 сен 2021 : 		 Новое видео THE DEVIL WEARS PRADA

2 июл 2021 : 		 Вокалист THE DEVIL WEARS PRADA просит помощи, чтобы подправить е... лицо
Вокалист THE DEVIL WEARS PRADA о подкладках



zoom
В недавнем интервью вокалист и гитарист THE DEVIL WEARS PRADA Jeremy DePoyster ответил на вопрос, что он думает о группах, использующих на концерте заранее записанные треки:

«В августе прошлого года нас покинул басист. И с того момента мы толком не были дома — мы отправились в Южную Америку, Южную Африку, Австралию и Европу, и у нас не было времени найти кого-нибудь на замену. Так что мы записали несколько треков на ноутбук, но мы буквально ненавидим это. Мы, типа, группа групп. И это наше первое выступление с новым басистом. Так что мы в восторге.

У нас никогда не было гитары в записи. У нас никогда не было вокала в записи. Я вырос в эпоху хардкор-сцены VFW, когда самым главным было то, что у нас был клавишник, настоящий клавишник. Потому что мы выступали на площадках, где не было P.A.. У тебя был небольшой динамик для вокала, и поэтому, если ты хотел других звуков, тебе приходилось все это делать самому. Итак, мы стараемся устроить большое шоу, хорошо звучать и все такое, но в основном это получается из-за того, что мы много репетируем и стараемся держаться молодцом, а не притворяться. Я считаю, что раз в наши дни вы платите такие большие деньги за билет, то заслуживаете того, чтобы послушать настоящее выступление группы, а не запись».




