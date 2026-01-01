сегодня



Вокалист THE DEVIL WEARS PRADA о подкладках



В недавнем интервью вокалист и гитарист THE DEVIL WEARS PRADA Jeremy DePoyster ответил на вопрос, что он думает о группах, использующих на концерте заранее записанные треки:



«В августе прошлого года нас покинул басист. И с того момента мы толком не были дома — мы отправились в Южную Америку, Южную Африку, Австралию и Европу, и у нас не было времени найти кого-нибудь на замену. Так что мы записали несколько треков на ноутбук, но мы буквально ненавидим это. Мы, типа, группа групп. И это наше первое выступление с новым басистом. Так что мы в восторге.



У нас никогда не было гитары в записи. У нас никогда не было вокала в записи. Я вырос в эпоху хардкор-сцены VFW, когда самым главным было то, что у нас был клавишник, настоящий клавишник. Потому что мы выступали на площадках, где не было P.A.. У тебя был небольшой динамик для вокала, и поэтому, если ты хотел других звуков, тебе приходилось все это делать самому. Итак, мы стараемся устроить большое шоу, хорошо звучать и все такое, но в основном это получается из-за того, что мы много репетируем и стараемся держаться молодцом, а не притворяться. Я считаю, что раз в наши дни вы платите такие большие деньги за билет, то заслуживаете того, чтобы послушать настоящее выступление группы, а не запись».







+0 -0



просмотров: 133

