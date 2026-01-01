Новости
O <- TOP5 <-
*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 51
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 44
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 38
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 34
*Умер Фил Кэмпбелл 33
17 мар 2026 : 		 Вокалист TESTAMENT о пенсии: «Я позволю своему разуму, телу и душе подсказать мне, когда придет время»

16 мар 2026 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Пять лет тянуть не будем!»

13 мар 2026 : 		 Обновленный трек от TESTAMENT

5 мар 2026 : 		 Вокалист TESTAMENT об использовании искусственного интеллекта

27 фев 2026 : 		 ALEX SKOLNICK: «TESTAMENT правильно не взяли в Big 4»

15 фев 2026 : 		 Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAMENT

10 фев 2026 : 		 Вокалист TESTAMENT: «На новом альбоме все песни индивидуальны»

27 янв 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления TESTAMENT'19

26 янв 2026 : 		 Гитарист TESTAMENT и вокалист MOONSPELL выбирают самую металлическую книгу

12 янв 2026 : 		 Гитарист TESTAMENT о соперничестве между музыкантами

1 дек 2025 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Chris вдохнул в нас новую жизнь!»

14 ноя 2025 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Мы на пенсию не собираемся!»

23 окт 2025 : 		 Кавер-версия METALLICA от TESTAMENT

10 окт 2025 : 		 Новое видео TESTAMENT

6 окт 2025 : 		 TESTAMENT переиздадут Souls Of Black

29 сен 2025 : 		 Гитарист TESTAMENT о новом альбоме

23 сен 2025 : 		 Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать»

17 сен 2025 : 		 Вокалист TESTAMENT вспоминает о туре с MEGADETH и JUDAS PRIEST

12 сен 2025 : 		 Новое видео TESTAMENT

28 авг 2025 : 		 Музыканты TESTAMENT о новом сингле

21 авг 2025 : 		 Новое видео TESTAMENT

6 июл 2025 : 		 Drum-cam от TESTAMENT

19 июн 2025 : 		 Новый альбом TESTAMENT выйдет осенью

6 июн 2025 : 		 TESTAMENT готовы на 70-80%

2 июн 2025 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Никакой Floor на альбоме не будет»

27 май 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления TESTAMENT
Вокалист TESTAMENT о пенсии: «Я позволю своему разуму, телу и душе подсказать мне, когда придет время»



zoom
В недавнем интервью у CHUCK BILLY спросили, задумывался ли он и коллеги по группе о пенсии:

«Я позволю своему разуму, телу и душе подсказать мне, когда придет время. Потому что я кайфую. Я думаю, что у меня получается лучше, чем раньше — я считаю, что сейчас я, вероятно, на пике своей певческой формы. Я достаточно хорошо слежу за собой, чтобы отправляться в турне. Так что в туре я чувствую себя сильным, но я не пытаюсь себя загнать. Я уже не могу выступать шесть недель и отыграть 38 концертов или что-то в этом роде. Мы все готовы к работе. И у нас еще есть контракт на два альбома с Nuclear Blast, так что нам предстоит написать еще много музыки. Мы будем продолжать играть, пока кто-нибудь не скажет "хватит уже" [смеется], или "я не могу", или "Мне не в кайф". Никто не хочет выйти и опозориться».




