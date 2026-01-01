Вокалист TESTAMENT о пенсии: «Я позволю своему разуму, телу и душе подсказать мне, когда придет время»



В недавнем интервью у CHUCK BILLY спросили, задумывался ли он и коллеги по группе о пенсии:



«Я позволю своему разуму, телу и душе подсказать мне, когда придет время. Потому что я кайфую. Я думаю, что у меня получается лучше, чем раньше — я считаю, что сейчас я, вероятно, на пике своей певческой формы. Я достаточно хорошо слежу за собой, чтобы отправляться в турне. Так что в туре я чувствую себя сильным, но я не пытаюсь себя загнать. Я уже не могу выступать шесть недель и отыграть 38 концертов или что-то в этом роде. Мы все готовы к работе. И у нас еще есть контракт на два альбома с Nuclear Blast, так что нам предстоит написать еще много музыки. Мы будем продолжать играть, пока кто-нибудь не скажет "хватит уже" [смеется], или "я не могу", или "Мне не в кайф". Никто не хочет выйти и опозориться».







