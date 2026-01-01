сегодня



Вокалист ATREYU: «Мы не слушали ничего нового, пока работали над альбомом»



BRANDON SALLER в недавнем интервью поговорил про новую пластинку, которая была записана в ходе тура по случаю 21-летия альбома "The Curse" и о том, как старая запись отразилась на новом материале:



«Это было действительно круто, чувак. В начале 2025 года мы как раз заканчивали некоторые детали того, что должно было стать нашим следующим альбомом. А потом вдруг ударились в воспоминания. Большую часть года мы провели в туре по случаю годовщины альбома “The Curse”, завершали работу над “Curse 2.0” и выпустили его. Так что год получился таким — с одной стороны, мы постоянно вспоминали прошлое и отмечали старую музыку, а с другой — у нас уже был готов новый альбом, который мы с нетерпением ждали и планировали выпустить.



Иногда это было даже немного странно — жить прошлым и будущим одновременно, пытаясь при этом оставаться в настоящем во время тура. Но всё было потрясающе. Прошлый год получился действительно классным. Тур “Curse” оказался невероятно весёлым и очень успешным для нас, и это только ещё больше подогрело желание выпускать новую музыку».



Saller также прокомментировал недавние слова басиста ATREYU Marc “Porter” McKnight, который говорил, что во время работы над песней “The End Is Not The End” участники группы намеренно не слушали музыку, выпущенную за последнее десятилетие.



«Отчасти это было связано с тем, чтобы снова понять, что вдохновляло нас, когда мы были моложе. В этом есть определённая магия — ведь именно из этого всё и выросло, именно так и появилась наша группа. Но была и другая причина. И я говорю это не для того, чтобы принизить современные группы — потому что сегодня есть огромное количество потрясающих коллективов, поклонником которых я сам являюсь.



Просто в нашем жанре — в хард-роке, металле и хардкоре — иногда кажется, что не хватает по-настоящему весёлой и оригинальной музыки. Сейчас многое звучит как повторение повторений повторений, а нам совсем не хотелось попасть в эту ловушку.



При этом это было непросто. Я люблю много новой музыки, я постоянно её слушаю, и многие мои друзья — современные музыканты. Так что было трудно сознательно избегать всего этого, просто чтобы случайно не перенять чьё-то влияние.



Вместо этого мы старались ориентироваться на музыку, которой уже как минимум десять лет. Если какая-то песня или артист на нас повлияли — отлично. По крайней мере, это не что-то из последних десяти лет.



Для нас это означало возвращение к таким группам, как IN FLAMES, SOILWORK, HATEBREED, ранние DEFTONES — ко всему тому, на чём мы выросли. Плюс более классический рок, которым всегда увлекался Dan Jacobs, и музыка 80-х, которую он тоже очень любит.



И даже в плане звучания мы старались тянуться к чему-то более вневременному. Потому что многие из тех пластинок, которые мы слушали тогда, до сих пор звучат мощно — они всё ещё актуальны и буквально бьют в лицо своей энергией. Они звучат иначе, чем современные записи, и мы постарались как можно глубже погрузиться в эту атмосферу.



Думаю, со временем мы поняли, что одной из главных особенностей ATREYU всегда было то, что нас невозможно загнать в какие-то рамки. Мы всегда прокладывали собственный путь. Мы были метал-группой? Хардкор-группой? Рок-группой?



Мы гастролировали с TAKING BACK SUNDAY и THE USED, а потом отправлялись в тур с LAMB OF GOD и IRON MAIDEN. То есть мы буквально были повсюду.



И мне кажется, именно это и стало нашей сильной стороной — нас нельзя было однозначно определить в какой-то лагерь. Поэтому сейчас мы снова пытаемся напрячь эти мышцы и вернуться на тот путь, с которого начинали, когда только основали группу».







+0 -0



просмотров: 100

