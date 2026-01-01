Гитарист JUDAS PRIEST занимается по три раза на дню



В недавнем интервью у гитариста JUDAS PRIEST Richie Faulkner спросили, готов ли он и коллеги по группе к новым концертам:



«Мы всегда готовы. Машина PRIEST всегда готова. Мы никогда не остаёмся без гастролей слишком долго. Мы закончили в октябре и не должны были возвращаться до июля. Но буквально на днях я уже получал письма от нашего тур-менеджера по поводу авиабилетов. И я подумал: “Неужели время уже пришло?”



Кажется, что мы только что закончили тур, а теперь снова нужно возвращаться в путь. Хотя у нас было несколько месяцев перерыва, сейчас время летит очень быстро. И не успеешь оглянуться, как мы снова окажемся в туре. Но с PRIEST всё так и работает — все по-прежнему хотят этим заниматься. И Rob Halford всегда говорит: если ты всё ещё можешь это делать, то почему бы не продолжать?



И он в отличной форме. Все в отличной форме. Все здоровы. Так почему бы и нет? Мы любим то, что делаем. Так зачем останавливаться?»



Faulkner также снова затронул тему проблем со здоровьем и физических трудностей, с которыми ему пришлось столкнуться после аневризмы аорты и полного расслоения аорты, случившихся во время выступления на фестивале LOUDER THAN LIFE в Луисвилле, штат Кентукки, в 2021 году. Отвечая на вопрос о том, как ему приходится готовиться к концертам PRIEST сейчас, Richie сказал:



«Со мной в туре обязательно должен быть физиотерапевт. С нами ездит немецкий специалист по имени Bastian, и я занимаюсь с ним каждый день — три раза в день: утром, перед концертом и после концерта.



Он в основном работает с моей правой стороной. Долгая история, но после всего, что произошло, появились некоторые побочные последствия, которые затронули правую сторону тела. Поэтому нам нужно постоянно следить, чтобы она нормально работала и двигалась. Так что у меня есть своего рода режим: нужно следить за питанием и заниматься физиотерапией каждый день. Это просто то, что нужно делать, чтобы всё продолжало работать.



Но такова жизнь. И я считаю себя очень благодарным человеком. Есть много людей, которым приходится справляться с куда более серьёзными проблемами, чем у меня. А я всё ещё могу делать то, что люблю. Да, мне приходится работать над этим, но это нормально. Я считаю, что мне невероятно повезло!»







