*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 51
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 44
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 38
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 34
*Умер Фил Кэмпбелл 33
17 мар 2026 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST занимается по три раза на дню

18 фев 2026 : 		 Фрагмент документального фильма о JUDAS PRIEST

17 фев 2026 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Есть много мест, где мы страдаем...»

16 янв 2026 : 		 Документальный фильм о JUDAS PRIEST представят в Берлине

10 дек 2025 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о дуэте с Оззи

10 ноя 2025 : 		 RICHIE FAULKNER показывает, как играть JUDAS PRIEST

2 ноя 2025 : 		 RICHIE FAULKNER: 'Я пришел в JUDAS PRIEST для прощального тура. Прошло 15 лет»

22 окт 2025 : 		 JUDAS PRIEST пожертвовали $100,000 пожарному департаменту Лос-Анджелеса

21 окт 2025 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

14 окт 2025 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST испытывает проблемы со здоровьем

6 окт 2025 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Оззи очень понравилась наша версия War Pigs»

3 окт 2025 : 		 JUDAS PRIEST запишут альбом в 2026

29 сен 2025 : 		 RICHIE FAULKNER о JUDAS PRIEST: «Они всегда были пионерами!»

27 сен 2025 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Я всегда пытался копировать других»

26 сен 2025 : 		 OZZY OSBOURNE в кавер-версии BLACK SABBATH от JUDAS PRIEST

21 сен 2025 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST о бывшем

17 сен 2025 : 		 JUDAS PRIEST готовят трек с Оззи

9 сен 2025 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о туре с ALICE COOPER

2 сен 2025 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST об альбоме Nostradamus

27 авг 2025 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Когда Turbo вышел, все хотели его выкинуть, а сейчас подпевают этим песням»

24 авг 2025 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST: «Песен с Ripper'ом на стримах нет...»

22 авг 2025 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST: «Мы выпустим War Pigs с вокалом Оззи»

28 июл 2025 : 		 GLENN TIPTON присоединился на сцене к JUDAS PRIEST

25 июл 2025 : 		 JUDAS PRIEST почтили память Оззи

18 июл 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления JUDAS PRIEST

14 июл 2025 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST
Гитарист JUDAS PRIEST занимается по три раза на дню



В недавнем интервью у гитариста JUDAS PRIEST Richie Faulkner спросили, готов ли он и коллеги по группе к новым концертам:

«Мы всегда готовы. Машина PRIEST всегда готова. Мы никогда не остаёмся без гастролей слишком долго. Мы закончили в октябре и не должны были возвращаться до июля. Но буквально на днях я уже получал письма от нашего тур-менеджера по поводу авиабилетов. И я подумал: “Неужели время уже пришло?”

Кажется, что мы только что закончили тур, а теперь снова нужно возвращаться в путь. Хотя у нас было несколько месяцев перерыва, сейчас время летит очень быстро. И не успеешь оглянуться, как мы снова окажемся в туре. Но с PRIEST всё так и работает — все по-прежнему хотят этим заниматься. И Rob Halford всегда говорит: если ты всё ещё можешь это делать, то почему бы не продолжать?

И он в отличной форме. Все в отличной форме. Все здоровы. Так почему бы и нет? Мы любим то, что делаем. Так зачем останавливаться?»

Faulkner также снова затронул тему проблем со здоровьем и физических трудностей, с которыми ему пришлось столкнуться после аневризмы аорты и полного расслоения аорты, случившихся во время выступления на фестивале LOUDER THAN LIFE в Луисвилле, штат Кентукки, в 2021 году. Отвечая на вопрос о том, как ему приходится готовиться к концертам PRIEST сейчас, Richie сказал:

«Со мной в туре обязательно должен быть физиотерапевт. С нами ездит немецкий специалист по имени Bastian, и я занимаюсь с ним каждый день — три раза в день: утром, перед концертом и после концерта.

Он в основном работает с моей правой стороной. Долгая история, но после всего, что произошло, появились некоторые побочные последствия, которые затронули правую сторону тела. Поэтому нам нужно постоянно следить, чтобы она нормально работала и двигалась. Так что у меня есть своего рода режим: нужно следить за питанием и заниматься физиотерапией каждый день. Это просто то, что нужно делать, чтобы всё продолжало работать.

Но такова жизнь. И я считаю себя очень благодарным человеком. Есть много людей, которым приходится справляться с куда более серьёзными проблемами, чем у меня. А я всё ещё могу делать то, что люблю. Да, мне приходится работать над этим, но это нормально. Я считаю, что мне невероятно повезло!»




