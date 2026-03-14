14 мар 2026



Умер Фил Кэмпбелл



Фил Кэмпбелл, бывший гитарист MOTÖRHEAD, скончался 14 марта:



«С глубокой скорбью сообщаем о кончине нашего любимого отца, Филипа Энтони Кэмпбелла, который мирно скончался прошлой ночью после долгой и мужественной борьбы за жизнь в отделении интенсивной терапии, куда он попал после сложной операции.



Фил был преданным мужем, замечательным отцом и любящим дедушкой, которого ласково называли «Бампи». Его искренне любили все, кто его знал, и мы будем бесконечно скучать по нему. Его наследие, музыка и воспоминания, которые он оставил в сердцах стольких людей, будут жить вечно.



Мы просим уважать частную жизнь нашей семьи в это невероятно тяжелое время».



Mikkey Dee: «Этим утром мы получили чрезвычайно печальную новость о внезапной кончине моего брата и дорогого друга Фила Кэмпбелла.



Он был самым веселым парнем, которого я когда-либо знал, и лучшим рок-гитаристом, с которым я когда-либо играл. Его дух и ощущение рок-музыки были выдающимися. Мы вместе записали 12 студийных альбомов, и он не переставал удивлять меня своим невероятным талантом. Больше всего я буду скучать по общению с самым милым парнем, которого вы когда-либо встречали.



Я и моя семья выражаем соболезнования семье Фила. Я искренне желаю им всего наилучшего в будущем, и я буду рядом, если им когда-нибудь что-нибудь понадобится.



Приятных снов, мой друг и рок-солдат. Передай привет Лемми, Вюрцелю, Филти и Эдди. Я уверен, что вы снова будете сумасшедшей компанией, тусующейся вместе!»



Официальнный аккаунт MOTÖRHEAD: «Мы не можем поверить, что говорим это… С глубокой скорбью мы вынуждены сообщить, что Филип Энтони Кэмпбелл скончался.



Он был гитаристом MOTÖRHEAD в течение 31 года (самый длинный срок службы среди участников, кроме Лемми), присоединившись к группе в 1984 году. После смерти Лемми ему посчастливилось создать группу PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS вместе со своими сыновьями Todd, Dane и Tyla, с которой он записывался и гастролировал в течение многих лет.



Фил был замечательным гитаристом, автором песен, исполнителем и музыкантом, в жилах которого текла кровь MOTÖRHEAD. Он всегда вел за собой своим гитарным талантом и обладал отличным чувством юмора, но, прежде всего, Фил был лидером душой. Невозможно было находиться рядом с ним, не улыбнувшись хотя бы раз или двадцать, потому что, попросту говоря, Фил любил жизнь и жил ею с огромной радостью.



У нас будет много времени, чтобы поделиться историями — рассказами о славных днях Кэмпбелла — и несколькими чертовски хорошими шутками; а пока, пожалуйста, пошлите любовь и положительную энергию Gaynor и мальчикам, предоставив им время, пространство и уединение.



С любовью и покойся с миром, Фил. Мир только что потерял огромный луч света, и мы опустошены...»



В феврале PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS отменили все концерты по "медицинским причинам", но никаких подробностей дано не было.











