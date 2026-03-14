Новости
*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 43
*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 41
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 40
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 38
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 34
Phil Campbell and the Bastard Sons

14 мар 2026 : 		 Умер Фил Кэмпбелл

15 фев 2026 : 		 PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS отменили концерты

24 дек 2025 : 		 PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS продолжают поиск вокалиста

28 авг 2025 : 		 PHIL CAMPBELL: «Я точно не металлист»

15 ноя 2024 : 		 PHIL CAMPBELL против телефонов

1 сен 2023 : 		 Новое видео PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

26 июл 2023 : 		 Новое видео PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

22 июн 2023 : 		 Новое видео PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

23 мар 2023 : 		 MICHAEL MONROE присоединился на сцене к PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

17 фев 2023 : 		 Концертное видео PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

2 ноя 2021 : 		 PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS исполняют MOTÖRHEAD

10 окт 2021 : 		 PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS нашли вокалиста

2 июн 2021 : 		 PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS расстались с вокалистом

13 янв 2021 : 		 PHIL CAMPBELL — о концертах после пандемии

10 дек 2020 : 		 PHIL CAMPBELL: «COVID-19 — не просто простуда»

15 ноя 2020 : 		 Новое видео PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

8 ноя 2020 : 		 PHIL CAMPBELL — о совете, который дал ему Лемми

17 окт 2020 : 		 Видео с текстом от PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

11 окт 2020 : 		 Новое видео PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

10 окт 2020 : 		 Новое видео PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

1 ноя 2019 : 		 PHIL CAMPBELL о работе с вокалистом JUDAS PRIEST

25 окт 2019 : 		 ROB HALFORD в новой песне PHIL'a CAMPBELL'a

21 сен 2019 : 		 ALICE COOPER в новой песне PHIL'a CAMPBELL'a

12 авг 2019 : 		 Новое видео PHIL CAMPBELL

5 июл 2019 : 		 PHIL CAMPBELL выпустит альбом в этом году

29 янв 2019 : 		 PHIL CAMPBELL надеется выпустить альбом в этом году
Умер Фил Кэмпбелл



Фил Кэмпбелл, бывший гитарист MOTÖRHEAD, скончался 14 марта:

«С глубокой скорбью сообщаем о кончине нашего любимого отца, Филипа Энтони Кэмпбелла, который мирно скончался прошлой ночью после долгой и мужественной борьбы за жизнь в отделении интенсивной терапии, куда он попал после сложной операции.

Фил был преданным мужем, замечательным отцом и любящим дедушкой, которого ласково называли «Бампи». Его искренне любили все, кто его знал, и мы будем бесконечно скучать по нему. Его наследие, музыка и воспоминания, которые он оставил в сердцах стольких людей, будут жить вечно.

Мы просим уважать частную жизнь нашей семьи в это невероятно тяжелое время».

Mikkey Dee: «Этим утром мы получили чрезвычайно печальную новость о внезапной кончине моего брата и дорогого друга Фила Кэмпбелла.

Он был самым веселым парнем, которого я когда-либо знал, и лучшим рок-гитаристом, с которым я когда-либо играл. Его дух и ощущение рок-музыки были выдающимися. Мы вместе записали 12 студийных альбомов, и он не переставал удивлять меня своим невероятным талантом. Больше всего я буду скучать по общению с самым милым парнем, которого вы когда-либо встречали.

Я и моя семья выражаем соболезнования семье Фила. Я искренне желаю им всего наилучшего в будущем, и я буду рядом, если им когда-нибудь что-нибудь понадобится.

Приятных снов, мой друг и рок-солдат. Передай привет Лемми, Вюрцелю, Филти и Эдди. Я уверен, что вы снова будете сумасшедшей компанией, тусующейся вместе!»

Официальнный аккаунт MOTÖRHEAD: «Мы не можем поверить, что говорим это… С глубокой скорбью мы вынуждены сообщить, что Филип Энтони Кэмпбелл скончался.

Он был гитаристом MOTÖRHEAD в течение 31 года (самый длинный срок службы среди участников, кроме Лемми), присоединившись к группе в 1984 году. После смерти Лемми ему посчастливилось создать группу PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS вместе со своими сыновьями Todd, Dane и Tyla, с которой он записывался и гастролировал в течение многих лет.

Фил был замечательным гитаристом, автором песен, исполнителем и музыкантом, в жилах которого текла кровь MOTÖRHEAD. Он всегда вел за собой своим гитарным талантом и обладал отличным чувством юмора, но, прежде всего, Фил был лидером душой. Невозможно было находиться рядом с ним, не улыбнувшись хотя бы раз или двадцать, потому что, попросту говоря, Фил любил жизнь и жил ею с огромной радостью.

У нас будет много времени, чтобы поделиться историями — рассказами о славных днях Кэмпбелла — и несколькими чертовски хорошими шутками; а пока, пожалуйста, пошлите любовь и положительную энергию Gaynor и мальчикам, предоставив им время, пространство и уединение.

С любовью и покойся с миром, Фил. Мир только что потерял огромный луч света, и мы опустошены...»

В феврале PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS отменили все концерты по "медицинским причинам", но никаких подробностей дано не было.






Комментарии 6

15 мар 2026
T
ThrashCrow
В ноябре был два раза на его концертах, играли песн Motörhead. Он был как все на высоте, подарил мне медиатор, сфотографировались... Надеялся увидеть его в этом году, а тут такое... Остался только Микки Ди.
Покойся с миром, Фил! Спасибо за всё!
15 мар 2026
G
Gleb Monster
очень жаль, земля пухом
15 мар 2026
А
Артур Коури
Не верится :/

Огромная и невосполнимая музыкальная потеря, самая большая с времён ухода Оззи…

У меня Фил Кэмпбелл всегда входил в Топ-10 любимых гитаристов Хеви-Метал. Особенно обожаю его рубилово в "Kiss of Death", что не песня все рифы улётные. Да и в целом поклонник второго классического состава Motörhead: Лемми-Кэмпбелл-Микки Ди

Ладно Лемми был намного старше, принимал всякую ядерную наркоту лошадиными дозами. Но Фил вроде выступал просто под пивасом ну и выкуривал там за кулисами косячок…

Думал он с сыновьями будет мутить, пока в группу не подтянутся внуки…

Очень жаль, что так и не попал на концерт Motörhead, в нашу проклятую страну они планировали приехать один-единственный раз в 2013-м, но Лемми тогда уже заметно шел под откос и много концертов отменили

Правда, когда-то пару раз перекинулся с Филом парой слов в Х, тогда ещё Твиттер. Он даже что-то там репостнул из моих записей о Motörhead себе на стену. Ех…

Навалю сейчас "Living in the Past" на всю громкость и попробую вытрясти грусть
15 мар 2026
А
Артур Коури
А какой у вас любимый альбом Моторов с его участием?
15 мар 2026
rock n roll
Артур Коури, мой любимый альбом "Rock n roll",наверное потому что я услышал его первым из Моторов!!!Жаль что уходят такие люди!!!R.I.P
