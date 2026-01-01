Гитарист ONSLAUGHT: «Мне все еще непросто»



NIGE ROCKETT в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как у него обстоят дела со здоровьем:



«Я в порядке. Не буду врать — я все еще испытываю большие трудности. Что касается позвоночника, то две [операции] отняли у меня много сил, потому что я практически перестал контролировать руки. Вот почему мне пришлось уйти из группы. Они вспороли мне горло, вошли внутрь, вырезали часть позвоночника и посадили в металлическую клетку. Потому что диски сдавливали мой нерв, который идет к обеим рукам, и он практически перестал посылать сигналы, чтобы я мог двигать руками. И я не мог взять в руки напиток, я не мог поднять телефонную трубку. Все произошло практически за одну ночь. Поэтому мы боролись в течение шести-девяти месяцев, прежде чем решились на операцию. А потом врачи сказали, что у у меня может быть от пяти до 30 процентов шансов на выздоровление и продвижение вперед. Поэтому мы рискнули — это была рискованная операция, потому что она проходит так близко к вашему спинному мозгу и все такое, но я был готов рискнуть. Операция прошла с огромным успехом. Сразу после этого у меня появилась другая проблема, или это была отголоском той же самой проблемы, в нижней части спины, из-за чего появились проблемы с ногами. Затем я подумал: "О. Я только что избавился от одной проблемы, и тут появилась другая". За эти три года я потерял много мышечной массы, [и я был] очень слаб. И я все еще продолжаю восстанавливаться. Я должен быть очень осторожен в своих действиях. Я просто не могу пойти в спортзал и начать качать тяжести. А потом, в довершение всего, у меня возникли проблемы с раком, которые сейчас полностью устранены. И я полагаю, что скоро получу свои последние чеки, и, надеюсь, они скоро будут оплачены».



На вопрос о том, каково было ему вернуться к концертной деятельности с ONSLAUGHT после трехлетнего отсутствия, Nige ответил:



«Первым шоу послед возвращения стал концерт на круизном лайнере [во время круиза "70000 Tons Of Metal", который состоялся в 2025 году]. Я все еще испытывал некие сложности с равновесием. Итак, вы играете на корабле — раскачиваетесь влево—вправо, вверх-вниз — и это меня серьезно напрягало. что плавание будет трудным, я выхожу на сцену и внезапно падаю.



Я не склонен нервничать, но, думаю, мне следовало бы сказать, что я скорее опасаюсь, чем нервничаю. Но просто чтобы покончить с первым вопросом. Я все еще испытываю трудности. Я должен действовать по-другому. И я должен быть очень осторожен в своих действиях на сцене. Я должен быть очень внимателен к тому, где в данный момент находятся другие люди, в основном из-за проблем с равновесием и силой. Но, да, я чувствую, что становлюсь сильнее с каждым днем».







