Новости
*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 51
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 44
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 38
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 34
*Умер Фил Кэмпбелл 27
16 мар 2026 : 		 Лидер EXODUS: «Я не богат, но деньжата есть»

14 мар 2026 : 		 Барабанщик EXODUS: «Я пять чист!»

3 мар 2026 : 		 Все ли песни с нового альбома EXODUS были написаны с прошлым вокалистом

20 фев 2026 : 		 Лидер EXODUS: «Люблю играть музыку на концертах!»

18 фев 2026 : 		 Новое видео EXODUS

4 фев 2026 : 		 Новое видео EXODUS

2 фев 2026 : 		 Концертное видео EXODUS'17

28 янв 2026 : 		 STEVE 'ZETRO' SOUZA исполнил EXODUS и TESTAMENT

22 янв 2026 : 		 Новая песня EXODUS

22 дек 2025 : 		 Лидер EXODUS: «Мы как передвижной онлайн-магазин по продаже футболок»

16 дек 2025 : 		 EXODUS сняли три клипа

3 дек 2025 : 		 Лидер EXODUS о решении DAVE MUSTAINE уйти

1 дек 2025 : 		 Новый EXODUS выйдет весной

25 окт 2025 : 		 GARY HOLT очень доволен новым альбомом EXODUS

13 окт 2025 : 		 Вокалист EXODUS о новой пластинке: «Это лучшее, что я пока сделал!»

6 окт 2025 : 		 Новый альбом EXODUS готов

30 сен 2025 : 		 Бывший вокалист EXODUS дал первое шоу: Видео полного концерта

30 сен 2025 : 		 Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш»

29 сен 2025 : 		 Бывший вокалист EXODUS дал первое шоу

21 сен 2025 : 		 MARK LEWIS будет сводить новый альбом EXODUS

26 авг 2025 : 		 Тур по Латинской Америке бывшего вокалиста EXODUS отменен

24 июл 2025 : 		 Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки»

14 июл 2025 : 		 Вокалист EXODUS: «Это лучший материал, что я делал с группой»

7 июл 2025 : 		 Лидер EXODUS: «Я рад был вспомнить старое»

5 июл 2025 : 		 Бывший вокалист EXODUS: «Сыграю 17 песен, много редких»

22 июн 2025 : 		 Видео с выступления EXODUS
Лидер EXODUS: «Я не богат, но деньжата есть»



GARY HOLT в недавнем интервью ответил, что заставляло его фокусироваться на EXODUS так долго:

«Быть участником EXODUS — это образ жизни. Даже в те годы, что я провёл в турах со SLAYER, я скучал по группе. И когда SLAYER дали свой последний концерт, я перешёл от двух аншлаговых вечеров в L.A. Forum к тому, что два месяца спустя я принимал душ в какой-то сомнительной немецкой душевой в туре с EXODUS, и мне это нравилось. Это было потрясающе. Я прошёл через крайности — от самого высокого уровня комфорта до "Хочу ли я туда пойти?" И это нормально. Мне это нравится. Я люблю этим заниматься. Это группа, в которую я вступил, когда мне было 17 лет. В мае мне исполнится 62, и я всё ещё здесь. Что может быть лучше любви? Я не богат, но зарабатываю на жизнь игрой на гитаре, и это уже подарок. Я не могу уйти на пенсию — я должен продолжать работать — но я люблю свою работу. Так что работа — не проблема».

На вопрос, откуда он черпает вдохновение для своего «творческого потока», Gary ответил:

«Понятия не имею. Не знаю. Некоторым людям было бы легко сказать: "Я слушаю много современного металла и черпаю из него много вдохновения", но в моём случае это не так. Я слушаю Адель. Единственное, что я слушаю, — это все альбомы Адель. Я одержим ею. Я люблю Адель. А в машине я слушаю либо спортивные ток-шоу, либо мягкий рок. Может быть, на меня влияет Кристофер Кросс. Не знаю. И Prince — он мой музыкальный герой. Вероятно, подсознательно я черпаю от него столько же вдохновения, сколько и от кого-либо другого. Но я по-прежнему слушаю тот же рок, что и в старшей школе — NAZARETH, THIN LIZZY, Ted Nugent, AC/DC, SCORPIONS и всё в таком духе. И я по-прежнему сочиняю так же, как всегда. Просто сажусь, импровизирую и играю, пока что-нибудь меня не зацепит».




16 мар 2026
gravitgroove
Почему бы тогда не надеть футболку Price с обложки "LoveSexy"?
