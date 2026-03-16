Лидер EXODUS: «Я не богат, но деньжата есть»



GARY HOLT в недавнем интервью ответил, что заставляло его фокусироваться на EXODUS так долго:



«Быть участником EXODUS — это образ жизни. Даже в те годы, что я провёл в турах со SLAYER, я скучал по группе. И когда SLAYER дали свой последний концерт, я перешёл от двух аншлаговых вечеров в L.A. Forum к тому, что два месяца спустя я принимал душ в какой-то сомнительной немецкой душевой в туре с EXODUS, и мне это нравилось. Это было потрясающе. Я прошёл через крайности — от самого высокого уровня комфорта до "Хочу ли я туда пойти?" И это нормально. Мне это нравится. Я люблю этим заниматься. Это группа, в которую я вступил, когда мне было 17 лет. В мае мне исполнится 62, и я всё ещё здесь. Что может быть лучше любви? Я не богат, но зарабатываю на жизнь игрой на гитаре, и это уже подарок. Я не могу уйти на пенсию — я должен продолжать работать — но я люблю свою работу. Так что работа — не проблема».



На вопрос, откуда он черпает вдохновение для своего «творческого потока», Gary ответил:



«Понятия не имею. Не знаю. Некоторым людям было бы легко сказать: "Я слушаю много современного металла и черпаю из него много вдохновения", но в моём случае это не так. Я слушаю Адель. Единственное, что я слушаю, — это все альбомы Адель. Я одержим ею. Я люблю Адель. А в машине я слушаю либо спортивные ток-шоу, либо мягкий рок. Может быть, на меня влияет Кристофер Кросс. Не знаю. И Prince — он мой музыкальный герой. Вероятно, подсознательно я черпаю от него столько же вдохновения, сколько и от кого-либо другого. Но я по-прежнему слушаю тот же рок, что и в старшей школе — NAZARETH, THIN LIZZY, Ted Nugent, AC/DC, SCORPIONS и всё в таком духе. И я по-прежнему сочиняю так же, как всегда. Просто сажусь, импровизирую и играю, пока что-нибудь меня не зацепит».







