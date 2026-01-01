Вокалист NONPOINT о новой пластинке



ELIAS SORIANO в недавнем беседе говорил о новой пластинке NONPOINT:

«Общая атмосфера альбома — очень, очень тяжелая, с совершенно новыми ощущениями, особенно с учетом появления Jason [Zeilstra, гитара], добавлением некоторых текстур и слоев, с которыми мы играем в звуковом плане, их появления в общем сочетании нашей музыки, клавиш, струнных и прочего, что мы использовали на нашем альбоме "X" [2018], того, как мы немного дурачились в эпоху "Heartless" [2023] и "Ruthless" [2021]. Так что мы реально собираемся все это использовать. Но я уверен, что сделал шаг назад и начал обращать внимание на то, о чем люди просили меня, на совместные работы, которые я с ними делал, и на меня снизошло озарение: "Эй, может быть, это то, что люди хотят видеть в моем альбоме?" Так что позвольте мне двигаться в этом направлении" и вернуться к истокам, ко многим своим интонациям, ко многим своим текстам, к множеству метафор, двойных и тройных смыслов и тому подобному, что, надеюсь, заставит людей захотеть переслушать, вникнуть и найти в новых песнях скрытый смысл.

Все это весело и подается в игровой форме, и мне нравится цеплять людей ключевыми словами, но, в конце концов, я хочу, чтобы они сумели заглянуть поглубже и провести собственные изыскания».

На новом альбоме будет несколько дуэтов, включая песню с вокалисткой SUMO CYCO Skye Sweetnam.




