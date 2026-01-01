CORROSION OF CONFORMITY определились с ударником

CORROSION OF CONFORMITY сообщили о том, что новым барабанщиком стал Nick Shabatura, который ранее играл в DESECRATE THE HOUR и SMELLS LIKE NIRVANA.
Stanton Moore, записавший партии для последних альбомов, написал:
«Я одобряю этим сообщением! На днях я побывал на репетициях в Riffississippi, чтобы встретиться и пообщаться с Nick'ом. Он потрясающий барабанщик и просто супер крутой парень. Он пришел, полностью выполнив свою домашнюю работу, и уже отлично звучит, играя с группой.
Я всегда планировал записать этот альбом с ребятами, а затем найти кого-нибудь для гастролей. Что ж, мы нашли подходящего парня, и это Nick Shabatura! Спасибо Charlie Benante за рекомендацию!»
