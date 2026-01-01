сегодня



У TRIXTER есть 15 песен



Гитарист TRIXTER Steve Brown в новом интервью подтвердил, что коллектив активно работает над новым материалом:



«У нас, наверное, есть 75%. У нас где-то 14 или 15 песен. Проблема, с которой я сталкиваюсь при записи альбома, заключается в том, что каждый раз, когда я что-то делаю, меня просят сделать что-то еще. И я должен это делать раз мне платят. Но, да, все очень круто. Мы также работаем над документальным фильмом. Это не документальный фильм о TRIXTER, это документальный фильм о P.J. [Farley] и обо мне, о нашем совместном пути, об игре в разных группах и о том, что мы всегда возвращаемся вместе. Так что я думаю, что в начале 2027 года мы, вероятно, выпустим пластинку. И все, что я могу сказать, это то, что вы не будете разочарованы!»



Что касается ближайших планов, он сказал:



«Мы — классическая рок-группа. Нам исполняется 36 лет в качестве национального коллектива, 42 года с момента нашего первого выступления в 1984 году. И, я думаю, лучшее еще впереди. Говорю вам, когда люди услышат, когда вы услышите новую музыку и новый альбом, все будут в восторге, потому что я это знаю, я очень горжусь новым материалом. Я знаю, что и PJ тоже. Все упирается лишь в то, как найти время, чтобы все закончить, будь то документальный фильм или запись… Мы только что закончили работу над песней для трибьют-альбома одной замечательной группы, которая, я полагаю, может быть даже австралийской, софт-рок-группы 70-х, мы приняли участие в трибьют-альбоме. И я думаю, это поразит людей. Это покажет всем, куда мы движемся. И, в конце концов, главное — сделать все, что в наших силах, чтобы стать лучшими TRIXTER, какими мы являемся на текущий момент!»







+0 -0



просмотров: 101

