Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 51
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 44
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 38
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 34
*Умер Фил Кэмпбелл 27
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
16 мар 2026 : 		 У TRIXTER есть 15 песен

9 дек 2025 : 		 Гитарист TRIXTER запустил трибьют-группу BON JOVI

26 окт 2025 : 		 Барабанщик TRIXTER: «Да, я пытался вернуть имя группы»

28 авг 2025 : 		 TRIXTER работают над новым альбомом

3 июн 2025 : 		 STEVE BROWN обещает крутой альбом TRIXTER

17 мар 2025 : 		 Новому TRIXTER быть!

14 ноя 2024 : 		 Барабанщик TRIXTER: «Я не хотел быть мальчиком для битья»

20 июн 2024 : 		 Вокалист TRIXTER о разборках в группе

6 июн 2024 : 		 Вокалист TRIXTER представил сингл

28 май 2024 : 		 Вокалист TRIXTER готовит сингл

28 мар 2024 : 		 Вокалист TRIXTER присоединился к коллегам на сцене

12 ноя 2023 : 		 Барабанщик TRIXTER ответил гитаристу

2 окт 2023 : 		 TRIXTER никогда не соберутся с Mark'ом

25 июн 2023 : 		 Вокалист TRIXTER: «Было бы неплохо вновь собраться»

1 фев 2022 : 		 Гитарист TRIXTER — о том, чему его научил Эдди Ван Хален

11 янв 2022 : 		 Барабанщик TRIXTER: «Похоже, что мы вряд ли соберёмся снова»

18 авг 2021 : 		 Гитарист TRIXTER выпустил новый трек

19 апр 2021 : 		 Новое видео басиста TRIXTER

28 авг 2020 : 		 Басист TRIXTER выпускает сольный альбом

20 июл 2020 : 		 Гитарист TRIXTER: «Должен был играть с DEF LEPPARD, но...»

19 июл 2020 : 		 STEVE BROWN: «В ближайшие годы будет много всего от TRIXTER»

29 июн 2020 : 		 Гитарист TRIXTER: «Хрень с барабанщиком вряд ли будет утрясена»

17 май 2020 : 		 Барабанщик TRIXTER: «Концерты? Это вряд ли...»

28 апр 2020 : 		 Барабанщик TRIXTER перепел главный хит группы

22 янв 2020 : 		 Гитарист TRIXTER выпускает сольную работу

26 дек 2019 : 		 Гитарист TRIXTER: «Мы планируем отметить юбилей дебюта»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

У TRIXTER есть 15 песен



zoom
Гитарист TRIXTER Steve Brown в новом интервью подтвердил, что коллектив активно работает над новым материалом:

«У нас, наверное, есть 75%. У нас где-то 14 или 15 песен. Проблема, с которой я сталкиваюсь при записи альбома, заключается в том, что каждый раз, когда я что-то делаю, меня просят сделать что-то еще. И я должен это делать раз мне платят. Но, да, все очень круто. Мы также работаем над документальным фильмом. Это не документальный фильм о TRIXTER, это документальный фильм о P.J. [Farley] и обо мне, о нашем совместном пути, об игре в разных группах и о том, что мы всегда возвращаемся вместе. Так что я думаю, что в начале 2027 года мы, вероятно, выпустим пластинку. И все, что я могу сказать, это то, что вы не будете разочарованы!»

Что касается ближайших планов, он сказал:

«Мы — классическая рок-группа. Нам исполняется 36 лет в качестве национального коллектива, 42 года с момента нашего первого выступления в 1984 году. И, я думаю, лучшее еще впереди. Говорю вам, когда люди услышат, когда вы услышите новую музыку и новый альбом, все будут в восторге, потому что я это знаю, я очень горжусь новым материалом. Я знаю, что и PJ тоже. Все упирается лишь в то, как найти время, чтобы все закончить, будь то документальный фильм или запись… Мы только что закончили работу над песней для трибьют-альбома одной замечательной группы, которая, я полагаю, может быть даже австралийской, софт-рок-группы 70-х, мы приняли участие в трибьют-альбоме. И я думаю, это поразит людей. Это покажет всем, куда мы движемся. И, в конце концов, главное — сделать все, что в наших силах, чтобы стать лучшими TRIXTER, какими мы являемся на текущий момент!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 101

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом