DEVIN TOWNSEND: «С детства вынашивал идею The Moth»



DEVIN TOWNSEND записал видео, в котором рассказал о своей новой пластинке The Moth:

«Оригинальная идея исходит из моих детских лет. Мое формальное музыкальное образование состояло из нескольких предметов в школе, таких как хоры, группы и все такое, но также я был ребенком 70-х и 80-х, и в то время было много музыкального театра, который был представлен в фильмах, таких как "Иисус Христос-суперзвезда" или "Призрак оперы", "Нарисуй свой фургон", "Вестсайдская история". Все эти мюзиклы были для меня просто формирующей тренировкой в плане понимания того, как работает музыка. Под этим я подразумеваю, что когда мы смотрим эти мюзиклы сейчас — еще одним любимым был "Попай", с Робином Уильямсом, — когда мы смотрим их сейчас, они кажутся откровенными, как будто на самом деле все эмоции настолько зашкаливают, что они такие преувеличенные, и, возможно, их немного сложно воспринимать и взрослому принимать это может быть и несколько сложно, но в детстве все было иначе. Я мог видеть, как выглядит и звучит счастье. Я мог видеть, как выглядит и, следовательно, как звучит печаль. И вот, помимо этого и таких вещей, как "Звездные войны" или "Темный кристалл", для меня это был способ получить своего рода неформальное музыкальное образование в том, что представляет собой музыка на эмоциональном уровне.

Например, я помню, как в "Звездных войнах" была идея о песчаных людях и всех тех музыкальных мотивах, которые были связаны с этой пустынной планетой. В то время я этого не знал, но это было очень в духе Стравинского. И вот, когда я был маленьким ребенком, у меня была возможность впитать всю подобную музыкальную информацию о том, как музыка может быть интерпретирована и, следовательно, как она звучала, и я помню, как принял осознанное решение: "Я хочу сделать также".

Причина, по которой это произошло только сейчас, а не раньше в моей карьере, заключается в том, что у меня просто не хватало опыта, чтобы сформулировать эти вещи по-настоящему практично. Когда мы записывали "Deconstruction", я работал с оркестрами, когда мы записывали... ну, многое из этого, даже CASUALTIES, я работал с оркестрами и хорами, но мне не хватало навыка, чтобы эффективно сформулировать свои потребности. Так что последние 10 лет были посвящены не только осмыслению следующего направления в моем музыкальном путешествии, но и в некотором роде ученичеству. Мне пришлось научиться говорить на этом языке. Я должен был найти людей, которые помогли бы мне с этим, и я также должен был найти команду, которая смогла бы объединить все это таким образом, чтобы это соответствовало моему первоначальному видению этого типа музыкальной работы. Итак, может звучит и запутанно, но вот мы здесь и все готово».




