Лидер ELEGANT WEAPONS: «Хотите называть нас супергруппой — я не против»



RICHIE FAULKNER недавно поговорил о новой пластинке ELEGANT WEAPONS, которая выйдет 24 октября. В частности его спросили, придерживается ли он мнение, что описании коллектива как "микс Хендрикса, PRIEST, SABBATH, сольного Оззи и BLACK LABEL SOCIETY" по-прежнему актуально:



«Я не одинок в своем мнении, что Хендрикс и SABBATH оказали на меня большое влияние. Но есть много людей, которые не являются гитаристами, но на которых Хендрикс оказал влияние, и много гитаристов, которые, очевидно, находятся под его влиянием. Я один из них. И я полагаю, что музыка ELEGANT WEAPONS в большей степени соответствует стилю Хендрикса, чем PRIEST. В ней больше очевидных связей с Хендриксом. Так что мне повезло, что в ELEGANT WEAPONS я могу исследовать другие направления, кроме PRIEST. Я получаю свободу действий, чтобы заняться чем-то другим и исследовать эту часть своей ДНК».



На вопрос о том, применим ли к коллективу термин "супергруппа", он ответил:



«Я считаю, что нам вообще повезло, если кто-то нас хоть как-то называет. Нам повезло уже в том, что мы играем музыку, люди её слушают и вообще уделяют нам время. Если кто-то хочет называть нас супергруппой — пожалуйста, я не против. Пусть будет супергруппа. Как угодно. Если люди слушают нас и готовы тратить на это своё время, пусть называют нас так, как хотят».



Faulkner также подчеркнул, что ELEGANT WEAPONS — это настоящая группа, а не разовый проект.



«Когда я собирал первый альбом и формировал состав группы, это никогда не задумывалось как что-то одноразовое. Это должно было стать началом пути. План был такой: больше альбомов, несколько туров, живые выступления. Я хотел создать группу, которая будет развиваться — примерно как PRIEST когда-то начинали с нуля и постепенно становились тем, чем стали.



Сейчас мы уже работаем над вторым альбомом, так что это точно не разовая история. Мы движемся дальше, и новая запись во многом отражает эволюцию группы и музыки, которую мы создаём.



Очевидно, что PRIEST — это материнский корабль, настоящий монстр, с которым всё это нужно совмещать. И у остальных ребят тоже есть свои группы. Dave Rimmer играет в URIAH HEEP, Christopher Williams — в ACCEPT, и Ronnie тоже занят во множестве проектов.



Поэтому нам приходится планировать всё вокруг графиков других групп — такова природа этой машины. Но сейчас у нас появилась возможность выпустить новый альбом. Я всегда ищу шанс писать и записывать музыку. Мы записали ещё одну пластинку, и нам повезло, что у нас есть возможность её выпустить.



А позже в этом году у PRIEST запланирован тур. Так что всё идёт своим чередом. И, честно говоря, нам просто повезло, что мы сейчас настолько заняты».



Faulkner также рассказал о работе с вокалистом Ronnie Romero, который родом из Чили, но сейчас живёт в Румынии, проведя несколько лет в Мадриде.



«Он потрясающий. Я часто это говорю: Ronnie — великий певец. Но дело даже не только в этом. В мире много отличных вокалистов, а Ronnie — не просто певец. Он настоящий исполнитель. Фронтмен. Он великолепно работает в студии, он настоящий профессионал, и с ним очень приятно сотрудничать.



На этот раз мы поработали с ним над вокалом гораздо глубже, чем на первом альбоме. Тогда у нас уже были готовые вокальные идеи, и он просто приехал и быстро всё записал.



Но на новом альбоме наш продюсер Andy Sneap хотел подойти к этому более тщательно. У нас были только базовые идеи, и мы начали практически с нуля. Это был своего рода трёхсторонний процесс: Ronnie записывался в студии в Европе, а мы продюсировали его удалённо — работали с разными микрофонами, пробовали разные техники, меняли слова, мелодии, бэк-вокал.



Мы хотели сделать всё больше в стиле Ronnie Romero, лучше продюсировать его вокал и добиться максимально сильного результата. И, думаю, у нас это получилось. На этом альбоме гораздо больше Ronnie Romero, чем на первом. Он просто потрясающий. Я могу говорить о нём бесконечно».







